La UOCRA definió para marzo 2026 los sueldos de todas las categorías, dependiendo de las funciones y dónde se desempeñen.

Albañiles: ¿cuánto se cobra la hora de trabajo en marzo 2026, según la escala Uocra?

Tras el último aumento de paritarias , la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina ( UOCRA ) estableció los sueldos de marzo 2026 para los trabajadores de la construcción que realicen tareas de albañilería .

El acuerdo establecido a principios de año había sellado un aumento bimestral acumulativo: 2% para enero calculado sobre los salarios básicos vigentes en diciembre 2025, y un adicional del 1,8% para febrero 2026 calculado sobre los valores actualizados de enero. Además, se fijó el pago de una suma mensual no remunerativa a cobrar tanto en enero como en febrero 2026, con montos diferenciados según categoría y zona.

Por lo tanto, con la liquidación de febrero , que se cobrará los primeros días de marzo, todas las categorías del convenio colectivo 76/75 y, por extensión, al 577/10, recibirán un 1,8% de incremento y un bono extraordinario . El gremio encabezado por Gerardo Morales , la Cámara Argentina de la Construcción ( Camarco ) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción ( FAEC ) habían establecido reunirse el 19 de febrero para definir los ajustes salariales que regirían a partir del tercer mes del año, aunque hasta el momento no hubo novedades.

Construccion , albañiles (1).JPG Los albañiles no tendrán ninguna actualización con sus haberes correspondientes a marzo 2026. Claudio Espinoza

Cuánto cobra un albañil por hora en marzo 2026, según la UOCRA

Sin incrementos salariales establecidos, así quedan las escalas en marzo 2026 dependiendo de la función que se cumpla y la región del país donde se desempeñen:

Zona A: Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.

Oficial especializado: $5.470 (por hora)

Oficial: $4.679 (por hora)

Medio oficial: $4.324 (por hora)

Ayudante: $3.980 (por hora)

Sereno: $723.032 (mensual)

Zona B: Neuquén, Río Negro y Chubut

Oficial Especializado: $6.071 (por hora)

Oficial: $5.196 (por hora)

Medio Oficial: $4.793 (por hora)

Ayudante: $4.438 (por hora)

Sereno: $805.489 (mensual)

Zona C: Santa Cruz

Oficial Especializado: $8.397 (por hora)

Oficial: $7.873 (por hora)

Medio Oficial: $7.597 (por hora)

Ayudante: $7.377 (por hora)

Sereno: $1.208.753 (mensual)

Zona Austral: Tierra del Fuego

Oficial Especializado: $10.940 (por hora)

Oficial: $9.358 (por hora)

Medio Oficial: $8.648 (por hora)

Ayudante: $7.960 (por hora)

Sereno: $1.446.064 (mensual)

Construccion , albañiles (3).JPG El último acuerdo paritario del sector finalizó en febrero y no hubo nuevos anuncios. Claudio Espinoza

De cuánto es el bono que cobrará cada categoría en marzo 2026

Además de aumentos porcentuales, el último acuerdo paritario también estableció una suma fija a pagar de forma quincenal en los dos primeros meses del año. El monto de este bono dependerá de cada categoría y de la zona. Estos son los valores que se pagarán en marzo junto a los haberes de febrero:

Zona A:

Oficial especializado: $121.800

Oficial: $112.200

Medio oficial: $102.800

Ayudante: $96.800

Sereno: $96.800

Zona B:

Oficial Especializado: $135.200

Oficial: $124.600

Medio Oficial: $114.100

Ayudante: $107.500

Sereno: $107.500

Zona C:

Oficial Especializado: $187.000

Oficial: $172.300

Medio Oficial: $157.800

Ayudante: $148.600

Sereno: $148.600

Zona Austral:

Oficial Especializado: $243.600

Oficial: $224.400

Medio Oficial: $205.600

Ayudante: $193.600

Sereno: $193.600

Construccion , albañiles (5).JPG Las remuneraciones de los trabajadores de la UOCRA dependerá de la categoría y la zona donde se desempeñen. Claudio Espinoza

Cómo impactan los salarios en el costo de la construcción

El índice del costo de la construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires creció un 2,3% en enero 2026, con un aumento interanual de 24,9%, según reveló el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

La mano de obra fue el rubro que más impulsó al indicador, con una suba de 3,1% en el mes. Dentro de este capítulo, la mano de obra asalariada aumentó 3,4% y los subcontratos 1,6%, en línea con el acuerdo salarial alcanzado por la UOCRA en las primeras semanas del año. En comparación con enero de 2025, el componente laboral acumula un alza de 28,1%.

Por su parte, el rubro Gastos generales se incrementó 2,2%, especialmente por el aumento salarial a los serenos, que se encuentran enmarcados dentro de la resolución. Además, este ítem incorpora los nuevos valores tarifarios para los servicios de agua (AYSA) y electricidad (Edesur y Edenor).