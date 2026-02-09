Por las paritarias, los empleados del sector de Comercio recibirán un nuevo incremento en sus sueldos . De cuánto se trata y cómo impacta en los salarios.

Empleados de comercio con aumento y bono en febrero 2026: cuánto cobra un cajero

Buenas noticias para los empleados de comercio . Como parte de las paritarias , los trabajadores del sector tendrán en febrero 2026 un nuevo aumento salarial , aunque no se tratará de un porcentaje, sino que será otra suma fija no remunerativa que se sumará a la que ya venían recibiendo . Esto abarca a todas las categorías, incluyendo a los cajeros.

El incremento fue pactado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios ( FAECyS ) y las principales cámaras empresarias. El esquema acordado contempla que los dos bonos que ya se vienen pagando se incorporen a los sueldos básicos a partir de abril. Mientras tanto, estas sumas se deben tener en cuenta para calcular el presentismo, vacaciones, aguinaldo o indemnizaciones.

Antes de la revisión, el acuerdo fijaba una suba de 1% hasta diciembre y un bono mensual de $40.000 hasta enero. Pero sobre el cierre de 2025, se alcanzó un nuevo entendimiento para otorgar otra suma fija de $60.000 entre diciembre y marzo 2026. Además, se acordó extender hasta ese mismo mes inclusive la suma fija no remunerativa de $40.000 que se iba a pagar hasta enero de 2026.

Por lo tanto, en febrero de 2026, todos los empleados de comercio –entre ellos los cajeros de supermercado- recibirán $100.000 de aumento en conceptos de bonos.

cajera.jpg Todos los cajeros recibirán en febrero un aumento de $100.000 en concepto de bonos.

Cuánto cobra un cajero de supermercado en febrero 2026

El nuevo acuerdo paritario busca extender un esquema de compensaciones apuntado a contener el impacto de la inflación sobre los ingresos.

El entendimiento alcanzado determina el piso de cada categoría e impacta de lleno en miles de trabajadores de maestranza, administrativos, cajeros, auxiliares, auxiliares especializados y vendedores.

En el caso puntual de los cajeros, el salario para el segundo mes del año -incluyendo los dos bonos- queda de la siguiente manera:

Categoría A: $1.171.091

$1.171.091 Categoría B: $1.176.448

$1.176.448 Categoría C: $1.183.333

La categoría A corresponde a tareas de caja tradicionales, mientras que la B y C incluyen funciones administrativas o mayor responsabilidad. Este sector cuenta, además, con un adicional por manejo de caja, un complemento remunerativo que se establece de manera porcentual según las funciones desempeñadas. Dicho adicional se calcula sobre el sueldo inicial y está previsto en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 130/75. En las escalas salariales figura como un monto anual no remunerativo que se paga de forma trimestral vencida.

SFP Mayorista Minorista Tina Supermercado Centenario (19) Los cajeros cuentan con un adicional especial por manejo de caja. Sebastián Fariña Petersen

Cómo quedan todas las categorías de los empleados de comercio tras el aumento

La actualización salarial rige para todas las categorías comprendidas en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75. Al no aplicarse incrementos porcentuales, los empleados del sector percibirán en febrero los mismos valores que en enero. De esta manera, así quedan los salarios de cada categoría:

Administrativo

Categoría A: $1.167.268

Categoría B: $1.171.860

Categoría C: $1.176.448

Categoría D: $1.190.218

Categoría E: $1.201.690

Categoría F: $1.218.519

Maestranza

Categoría A: $1.155.795

Categoría B: $1.158.852

Categoría C: $1.169.560

Auxiliar

Categoría A: $1.171.091

Categoría B: $1.178.740

Categoría C: $1.203.985

Auxiliar Especializado

Categoría A: $1.180.274

Categoría B: $1.194.041

Vendedor

Categoría A: $1.171.091

Categoría B: $1.194.044

Categoría C: $1.201.690

Categoría D: $1.218.519

inflacion compras supermercado generica (2) El nuevo aumento abarca a todos los empleados de comercio.

Todo lo que se sabe del acuerdo paritario

Este esquema salarial anunciado a fin del año pasado tiene vigencia hasta el 30 de abril de 2026. Desde el sindicato reconocen que el mecanismo no corrige el atraso salarial acumulado, pero remarcan que permite sostener el ingreso en el corto plazo y ganar margen de negociación para el segundo trimestre del año.

El acuerdo contempla además una cláusula de revisión en marzo, instancia en la que el gremio y las cámaras volverán a negociar en función de la inflación y la evolución de la actividad.

Dentro del sector, también hay diferencias entre algunos rubros. Por ejemplo, en el caso de los empleados de agencias de turismo, el pago de los bonos se extenderá hasta abril inclusive y se incorporará al básico recién en mayo, un mes después que en el resto.