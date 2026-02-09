Empleados de comercio con aumento y bono en febrero 2026: cuánto cobra un cajero
Por las paritarias, los empleados del sector de Comercio recibirán un nuevo incremento en sus sueldos. De cuánto se trata y cómo impacta en los salarios.
Buenas noticias para los empleados de comercio. Como parte de las paritarias, los trabajadores del sector tendrán en febrero 2026 un nuevo aumento salarial, aunque no se tratará de un porcentaje, sino que será otra suma fija no remunerativa que se sumará a la que ya venían recibiendo. Esto abarca a todas las categorías, incluyendo a los cajeros.
El incremento fue pactado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las principales cámaras empresarias. El esquema acordado contempla que los dos bonos que ya se vienen pagando se incorporen a los sueldos básicos a partir de abril. Mientras tanto, estas sumas se deben tener en cuenta para calcular el presentismo, vacaciones, aguinaldo o indemnizaciones.
Antes de la revisión, el acuerdo fijaba una suba de 1% hasta diciembre y un bono mensual de $40.000 hasta enero. Pero sobre el cierre de 2025, se alcanzó un nuevo entendimiento para otorgar otra suma fija de $60.000 entre diciembre y marzo 2026. Además, se acordó extender hasta ese mismo mes inclusive la suma fija no remunerativa de $40.000 que se iba a pagar hasta enero de 2026.
Por lo tanto, en febrero de 2026, todos los empleados de comercio –entre ellos los cajeros de supermercado- recibirán $100.000 de aumento en conceptos de bonos.
Cuánto cobra un cajero de supermercado en febrero 2026
El nuevo acuerdo paritario busca extender un esquema de compensaciones apuntado a contener el impacto de la inflación sobre los ingresos.
El entendimiento alcanzado determina el piso de cada categoría e impacta de lleno en miles de trabajadores de maestranza, administrativos, cajeros, auxiliares, auxiliares especializados y vendedores.
En el caso puntual de los cajeros, el salario para el segundo mes del año -incluyendo los dos bonos- queda de la siguiente manera:
- Categoría A: $1.171.091
- Categoría B: $1.176.448
- Categoría C: $1.183.333
La categoría A corresponde a tareas de caja tradicionales, mientras que la B y C incluyen funciones administrativas o mayor responsabilidad. Este sector cuenta, además, con un adicional por manejo de caja, un complemento remunerativo que se establece de manera porcentual según las funciones desempeñadas. Dicho adicional se calcula sobre el sueldo inicial y está previsto en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 130/75. En las escalas salariales figura como un monto anual no remunerativo que se paga de forma trimestral vencida.
Cómo quedan todas las categorías de los empleados de comercio tras el aumento
La actualización salarial rige para todas las categorías comprendidas en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75. Al no aplicarse incrementos porcentuales, los empleados del sector percibirán en febrero los mismos valores que en enero. De esta manera, así quedan los salarios de cada categoría:
Administrativo
- Categoría A: $1.167.268
- Categoría B: $1.171.860
- Categoría C: $1.176.448
- Categoría D: $1.190.218
- Categoría E: $1.201.690
- Categoría F: $1.218.519
Maestranza
- Categoría A: $1.155.795
- Categoría B: $1.158.852
- Categoría C: $1.169.560
Auxiliar
- Categoría A: $1.171.091
- Categoría B: $1.178.740
- Categoría C: $1.203.985
Auxiliar Especializado
- Categoría A: $1.180.274
- Categoría B: $1.194.041
Vendedor
- Categoría A: $1.171.091
- Categoría B: $1.194.044
- Categoría C: $1.201.690
- Categoría D: $1.218.519
Todo lo que se sabe del acuerdo paritario
Este esquema salarial anunciado a fin del año pasado tiene vigencia hasta el 30 de abril de 2026. Desde el sindicato reconocen que el mecanismo no corrige el atraso salarial acumulado, pero remarcan que permite sostener el ingreso en el corto plazo y ganar margen de negociación para el segundo trimestre del año.
El acuerdo contempla además una cláusula de revisión en marzo, instancia en la que el gremio y las cámaras volverán a negociar en función de la inflación y la evolución de la actividad.
Dentro del sector, también hay diferencias entre algunos rubros. Por ejemplo, en el caso de los empleados de agencias de turismo, el pago de los bonos se extenderá hasta abril inclusive y se incorporará al básico recién en mayo, un mes después que en el resto.
