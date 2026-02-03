Paritarias UOCRA: cuánto cobra un albañil por hora en febrero 2026

El último acuerdo firmado por el gremio establece un nuevo aumento para el segundo mes del año, además del pago de un bono. Cómo queda cada categoría.

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina ( UOCRA ) otorgará en febrero 2026 un nuevo aumento salarial para todos los empleados del sector. El incremento, pactado entre el sindicato y las cámaras empresariales, establece un porcentaje como incremento y el pago de sumas mensuales no remunerativas como recomposición que alcanzará también a los albañiles.

El acuerdo por paritarias estableció una suba de 2% para enero 2026 calculado sobre los salarios básicos vigentes en diciembre 2025, y un adicional del 1,8% para febrero 2026 calculado sobre los valores actualizados de enero. Ambos son acumulativos .

Además, se fijó el pago de una suma mensual no remunerativa a cobrar tanto en enero como en febrero 2026 , con montos diferenciados según categoría y zona. En la Zona A, por ejemplo, los valores van desde $96.800 para ayudantes y serenos hasta $121.800 para oficiales especializados, y se incrementan en las zonas B, C y C-Austral. Estos bonos se abonarán en forma quincenal y estarán alcanzadas por aportes a la obra social.

El entendimiento salarial anunciado por el gremio liderado por Gerardo Martínez alcanza a todas las categorías del convenio colectivo 76/75 y, por extensión, al 577/10, que regula actividades específicas como canalización, líneas, instalaciones y empalmes. Tendrá vigencia hasta el 28 de febrero próximo, aunque las partes acordaron mantener activa una comisión de seguimiento para monitorear la evolución de las variables económicas y fijaron una nueva instancia de revisión para el 19 de febrero, cuando se definirán los ajustes salariales que regirán a partir de marzo.

construccion neuquen (4) Los empleados de la construcción tendrán en febrero un aumento del 1,8%, además del pago de un bono.

Cuánto cobra un albañil por hora en febrero 2026, según la UOCRA

En el rubro de la construcción, los salarios se dividen en distintos rangos que dependerán de su función y de dónde la desempeñen, ya que determinadas regiones del país incluyen adicionales por zona desfavorable.

Con el nuevo incremento de febrero 2026, que se acumula a la suba de enero, el sueldo de un albañil en la categoría más baja y en una zona no desfavorable queda en $3.980 la hora.

A sí quedan los salarios informados por la UOCRA para todas las categorías, dependiendo de la zona donde se desempeñen:

Zona A:

Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.

Oficial especializado: $5.470 (por hora)

Oficial: $4.679 (por hora)

Medio oficial: $4.324 (por hora)

Ayudante: $3.980 (por hora)

Sereno: $723.032 (mensual)

Zona B:

Neuquén, Río Negro y Chubut

Oficial Especializado: $6.071 (por hora)

Oficial: $5.196 (por hora)

Medio Oficial: $4.793 (por hora)

Ayudante: $4.438 (por hora)

Sereno: $805.489 (mensual)

Zona C:

Santa Cruz

Oficial Especializado: $8.397 (por hora)

Oficial: $7.873 (por hora)

Medio Oficial: $7.597 (por hora)

Ayudante: $7.377 (por hora)

Sereno: $1.208.753 (mensual)

Zona Austral:

Tierra del Fuego

Oficial Especializado: $10.940 (por hora)

Oficial: $9.358 (por hora)

Medio Oficial: $8.648 (por hora)

Ayudante: $7.960 (por hora)

Sereno: $1.446.064 (mensual)

Obreros - Construccion (1) El nuevo acuerdo paritario del sector está vigente hasta fines de febrero. Claudio Espinoza

De cuánto es el bono extra que recibirá cada categoría en febrero 2026

Como ya sucedió en enero, el acuerdo salarial contempla para el segundo mes del año el pago de otra suma mensual no remunerativa, que se liquida de forma quincenal. Si bien no integra el salario básico, representa un refuerzo relevante en el ingreso de bolsillo de los trabajadores en un contexto de inflación moderada pero sostenida.

Los montos correspondientes a cada zona y cada categoría a recibir en febrero 2026 son los siguientes:

Zona A:

Oficial especializado: $121.800

Oficial: $112.200

Medio oficial: $102.800

Ayudante: $96.800

Sereno: $96.800

Zona B:

Oficial Especializado: $135.200

Oficial: $124.600

Medio Oficial: $114.100

Ayudante: $107.500

Sereno: $107.500

Zona C:

Oficial Especializado: $187.000

Oficial: $172.300

Medio Oficial: $157.800

Ayudante: $148.600

Sereno: $148.600

Zona Austral: