AUH en enero 2026: así impactó el aumento y estos son los nuevos montos

La ANSES mantuvo para el primer mes del año el mecanismo de aumento por inflación. De cuánto será y el cronograma de pagos.

Tras algunas versiones sobre cambios en el mecanismo de actualización, la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó el aumento de la Asignación Universal por Hijo ( AUH ) para enero 2026 . El incremento se mantiene atado a la inflación difundida por el INDEC dos meses atrás, por lo que en esta oportunidad la suba será de 2,47%.

En el Presupuesto 2026 , el Gobierno instaló la posibilidad de cambiar la forma de incrementar el valor de la AUH, terminando con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) como sistema de actualización mensual y dejando en manos de Capital Humano la posibilidad de aplicar subas discrecionales . Sin embargo, en el comienzo del año, ANSES mantuvo el mecanismo ya establecido.

En cambio, el Ministerio de Capital Humano sí anunció modificaciones relacionadas con el 20% que mensualmente se retiene en la AUH y la Asignación por Embarazo para Protección Social con el objetivo de simplificar el trámite de devolución de ese dinero.

Cuánto aumenta la AUH en enero 2026

Siguiendo con el mecanismo de actualización basado en la inflación mensual, la AUH tendrá un incremento de 2,47% en el primer mes de 2026. Este porcentaje se debe al índice de inflación de noviembre publicado recientemente por el INDEC:

De esta manera, el pago por hijo pasará a ser de $125.528 , aunque en mano se recibirá $100.362 en los casos que mantengan la retención del 20% que realiza ANSES cada mes.

Por su parte, la AUH por discapacidad ascenderá a $408.824, recibiendo en mano $326.964.

En la zona austral, donde rige un adicional por zona desfavorable, la AUH pasará a $163.173, con un pago directo de $130.538,40. Para hijos con discapacidad, el monto subirá a $531.316, con un pago directo de $425.052,80.

Por otro lado, el Complemento Leche del Plan 1000 Días también se ajustará por movilidad y pasará de $46.199 a $47.340. Este beneficio se otorga de forma automática a titulares de AUH con hijos menores de 3 años, gracias a la articulación entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano. Finalmente, la Tarjeta Alimentar que se entrega a beneficiarios de la AUH para garantizar el acceso a alimentos básicos ascenderá a $52.250 para familias con un hijo, $81.936 para familias con dos hijos y $108.062 para familias con tres o más hijos.

Cambios en la retención del 20% mensual en la AUH

El Gobierno ya no retendrá en todos los casos el 20% mensual de la Asignación Universal por Hijo (AUH) hasta comprobar que los menores tengan al día el calendario de vacunación. A partir de ahora, las verificaciones serán a través de la implementación de un mecanismo automático mediante el intercambio de información entre el Ministerio de Salud y la ANSES. Así se queda en los distintos casos:

Niños de hasta 4 años : si la información remitida mensualmente por el Ministerio de Salud a la ANSES permite acreditar los controles sanitarios y el plan de vacunación (para menores de hasta 4 años inclusive), el 20% reservado se liquidará de forma automática y mensual junto con el 80% habitual.

: si la información remitida mensualmente por el Ministerio de Salud a la ANSES permite acreditar los controles sanitarios y el plan de vacunación (para menores de hasta 4 años inclusive), y mensual junto con el 80% habitual. Niños a partir de los 5 años: se mantiene la obligatoriedad de acreditar el ciclo escolar en establecimientos oficiales. En caso de que la información no esté disponible en los registros oficiales, el titular conserva el derecho de presentar la documentación ante ANSES para que se le liquide ese 20%.

Calendario de cobro de la AUH en enero 2026

Como es habitual, el cronograma de cobros de la AUH está organizado de acuerdo con la terminación de DNI. Este esquema facilita el orden y la previsibilidad en la acreditación de los haberes. Por lo tanto, el calendario para el primer mes del año es el siguiente: