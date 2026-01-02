Calendario para jubilados que cobran la mínima: estos son los días que paga Anses en enero 2026

El organismo previsional definió el calendario de pagos de enero de 2026 para aquellas jubilados que perciben el haber mínimo.
Según lo informó la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), en enero de 2026 las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un aumento del 2,47%. De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima, junto con el bono de 70 mil pesos, reciben un total de $419.299,32. Asimismo, el organismo previsional definió el calendario de pagos previsto para el primer mes de 2026.
Cabe resaltar que la Anses puntualiza que, desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24), los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás (para el haber mínimo correspondiente a enero de 2026 se consideró el IPC de noviembre de 2025).
Jubilación mínima enero 2026: calendario de pago Anses
De acuerdo al cronograma de pagos informado por la Anses, las siguientes son las fechas establecidas para la percepción de los haberes jubilatorios mínimos correspondientes al mes de enero de 2026:
- Documentos terminados en 1, a partir del día 12 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 2, a partir del día 13 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 3, a partir del día 14 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 4, a partir del día 15 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 5, a partir del día 16 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 6, a partir del día 19 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 7, a partir del día 20 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 8, a partir del día 21 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 9, a partir del día 22 de enero de 2026.
Cabe resaltar que los jubilados y pensionados podrán ingresar a la plataforma Mi ANSES con su Clave de la Seguridad Social para:
- Verificar el monto exacto a cobrar.
- Consultar el detalle del bono.
- Controlar los descuentos aplicados.
Por otra parte, la Anses precisó que las jubilaciones y pensiones que no superen los $419.299,32 recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto. Asimismo, otras prestaciones previsionales, con el bono de $70.000 incluido, quedan así:
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $349.439,46
- Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $314.509,52
- Pensión Madre de 7 hijos: $419.299,32.
Para iniciar el trámite de la jubilación 2026 ante la Anses, la mujer debe contar con 60 años de edad y el hombre con 65 años de edad y haber reunido 30 años de aportes registrados. Además, deberán presentar el DNI, completar el formulario de Solicitud de prestaciones previsionales y consultar su historia laboral ingresando al sitio oficial de la Anses. Así, la persona interesada en comenzar con el trámite de la jubilación tendrá que ingresar a mi Anses con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Luego, deberá verificar que todos sus aportes estén registrados.

