El organismo previsional definió el calendario de pagos de enero de 2026 para aquellas jubilados que perciben el haber mínimo.

Calendario para jubilados que cobran la mínima: estos son los días que paga Anses en enero 2026

Según lo informó la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) , en enero de 2026 las jubilaciones , pensiones y asignaciones reciben un aumento del 2,47%. De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima , junto con el bono de 70 mil pesos, reciben un total de $419.299,32. Asimismo, el organismo previsional definió el calendario de pagos previsto para el primer mes de 2026 .

Cabe resaltar que la Anses puntualiza que, desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24), los aumentos para las jubilaciones , pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás (para el haber mínimo correspondiente a enero de 2026 se consideró el IPC de noviembre de 2025).

De acuerdo al cronograma de pagos informado por la Anses , las siguientes son las fechas establecidas para la percepción de los haberes jubilatorios mínimos correspondientes al mes de enero de 2026 :

Documentos terminados en 1, a partir del día 12 de enero de 2026.

Documentos terminados en 2, a partir del día 13 de enero de 2026.

Documentos terminados en 3, a partir del día 14 de enero de 2026.

Documentos terminados en 4, a partir del día 15 de enero de 2026.

Documentos terminados en 5, a partir del día 16 de enero de 2026.

Documentos terminados en 6, a partir del día 19 de enero de 2026.

Documentos terminados en 7, a partir del día 20 de enero de 2026.

Documentos terminados en 8, a partir del día 21 de enero de 2026.

Documentos terminados en 9, a partir del día 22 de enero de 2026.

Cabe resaltar que los jubilados y pensionados podrán ingresar a la plataforma Mi ANSES con su Clave de la Seguridad Social para:

Verificar el monto exacto a cobrar.

Consultar el detalle del bono.

Controlar los descuentos aplicados.

Por otra parte, la Anses precisó que las jubilaciones y pensiones que no superen los $419.299,32 recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto. Asimismo, otras prestaciones previsionales, con el bono de $70.000 incluido, quedan así:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $349.439,46

Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $314.509,52

Pensión Madre de 7 hijos: $419.299,32.

Anses

Para iniciar el trámite de la jubilación 2026 ante la Anses, la mujer debe contar con 60 años de edad y el hombre con 65 años de edad y haber reunido 30 años de aportes registrados. Además, deberán presentar el DNI, completar el formulario de Solicitud de prestaciones previsionales y consultar su historia laboral ingresando al sitio oficial de la Anses. Así, la persona interesada en comenzar con el trámite de la jubilación tendrá que ingresar a mi Anses con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Luego, deberá verificar que todos sus aportes estén registrados.