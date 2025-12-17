Incidentes en la marcha de jubilados: golpes y tironeos con la Policía

Los manifestantes voltearon las vallas y la Policía usó un camión hidrante para desalentar la movilización.

Una serie de incidentes se registraron en la tarde de este miércoles en la marcha que los jubilados llevan adelante todas las semanas en las inmediaciones del Congreso, mientras los diputados debatían el Presupuesto 2026.

Los manifestantes voltearon las vallas y se enfrentaron a los empujones con los efectivos de la Policía Federal y Gendarmería que estaban dispuestos en el lugar para hacer cumplir el protocolo antipiquetes. Las fuerzas federales utilizaron un camión hidrante para desalentar la protesta.

La Policía Federal está a cargo del operativo en Congreso, mientras la Policía de la Ciudad se ubicó en un tercer cordón de seguridad. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, expresó que “un puñado de violentos identificados como Club Antifascista, ya denunciados por el Ministerio, derrumbaron el vallado y atacaron a las Fuerzas”.

Y señaló que “como dice la doctrina de Seguridad y Orden: la manifestación debe ser pacífica. Si hay violencia, las Fuerzas actuarán. El protocolo está vigente”.

Mientras se lleva adelante un desproporcionado operativo policial con clara intención de intimidar la última marcha de jubilados de este año, comienza a movilizarse en las afueras del Congreso.-

Mientras tanto, la Cámara de Diputados debatía desde las 14.30 el proyecto de Presupuesto 2026, la ley de Principio de Inocencia Fiscal y la ley de Compromiso Nacional por el Equilibrio Fiscal y Monetario.

Por su parte, diversas agrupaciones sindicales y sociales llevarán a cabo este jueves a las 15 una movilización “multitudinaria” hacia Plaza de Mayo en rechazo al proyecto de ley de Modernización Laboral impulsado por el oficialismo.

Así lo había anunciado la CGT el lunes último, después de una reunión del Consejo Directivo del triunvirato que componen Jorge Sola, (Seguros), Cristian Jerónimo (Industria del Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros).

Se dispondrá un escenario en Plaza de Mayo para que haya oradores que expresen el rechazo del movimiento obrero contra el proyecto de reforma que se debatía en el Senado.

El debate del presupuesto

Mientras tanto, dentro del Congreso se llevaba a cabo el presupuesto 2026, que promete nuevos recortes en áreas sensibles como la jubilación, la ley de discapacidad y el financiamiento universitario.

Por su parte, los jubilados llevan años luchando por una pensión digna, se ven cada vez más empujados al margen de una política económica que no tiene en cuenta sus necesidades básicas.

En ese marco, la habitual protesta semanal de jubilados volvió a quedar atravesada por la tensión entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, en una jornada marcada por el endurecimiento del control policial en las calles del centro porteño.

“La derogación es innegociable”, expresaron fuentes del oficialismo a este medio, mientras en el recinto de la Cámara Baja se desataba una disputa entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo por el artículo 75, que define la medida en cuestión.