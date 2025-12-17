Arranca la ofensiva relámpago en Diputados: el oficialismo busca una sanción rápida del Presupuesto 2026

Antes de jurar como reemplazante de Lisandro Catalán, "El Colo" se encargó darle el último empujón a un dictamen de mayoría del Presupuesto 2026.

La necesidad de anotarse una victoria legislativa antes de fin de año, acorde con la victoria electoral del 26 de octubre, comenzó a exhibir al oficialismo dispuesto a negociar. Tal como anticipó LM Neuquén , el gran desafío del ministro del Interior, Diego Santilli , pasaba por mantener los respaldos que había conseguido hace un mes cuando fue convocado para el cargo y todavía era diputado nacional.

La foto que quedó era frágil, pero el Gobierno se encargó de reforzarla con una distribución de promesas a una parte de los gobernadores que aguardaban algún giro negociador.

Finalmente, sucedió en las últimas horas, a la manera del gobierno libertario, con promesas que por ahora no aparecen en el texto final. Es parte de la ofensiva relámpago que busca la Casa Rosada para llegar a fin de año con el presupuesto nacional sancionado y si logran articular los respaldos, obtener la media sanción del proyecto de reforma laboral en el Senado.

Parte de esa agenda comenzó a cristalizarse entre lunes y martes, entre la constitución de la Comisión de Presupuesto y los dictámenes que se firmaron ayer. El trámite fue rápido y resultó el primer examen para la nueva mayoría que tiene el oficialismo, pero no sólo mostró la reconfiguración de los números a favor del gobierno libertario: también incluyó la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario que el Ejecutivo buscó anular mediante el veto del presidente Javier Milei.

Después hubo una dura pulseada con la insistencia de ambas leyes por parte del Congreso y la decisión libertaria de no aplicarla. Esa controversia escalará en la Justicia con casos que ya lograron fallos adversos para el Gobierno. Hacer caer ambas normas puede ser una salida, pero su desenlace será parte de la letra chica de la negociación de ultimo momento que lleva adelante el oficialismo para la sesión de la Cámara Baja de esta tarde. El artículo 75 del presupuesto será parte de esa pulseada, porque es donde esta instalado uno de los nudos de la negociación.

De los 49 integrantes de la Comisión de Presupuesto, el oficialismo obtuvo 28 firmas para sellar la mayoría. Fue la combinación de las 20 que tiene La Libertad Avanza junto a cuatro respaldos del PRO, la UCR y el MID, que ahora forman parte del interbloque "Fuerza del Cambio".

Los otros cuatro los aportaron los bloques Innovación Federal, donde hizo valer su voz el gobernador misionero Hugo Passalacqua; Independencia, que responde al tucumano Osvaldo Jaldo; Producción y Trabajo, donde conduce el sanjuanino Humberto Orrego y Elijo Catamarca, creado a instancias del gobernador Raúl Jalil. En esos cuatro mandatarios cercanos al Gobierno y el rearmado de los viejos socios de Juntos por el Cambio, el oficialismo obtuvo su primera articulación en la comisión de Presupuesto y buscará transformarla en una mayoría en el recinto de Diputados este miércoles.

Qué pasará con el Presupuesto 2026

La duración de la sesión será directamente proporcional a las negociaciones que teje la Rosada con los gobernadores y con los aliados para obtener la media sanción. En la oposición creen que este miércoles hay grandes chances de que el oficialismo se anote una primera victoria para poder llevarla al Senado. Las promesas son repartidas junto al envío de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias aliadas, mientras las que fueron marginadas de la negociación siguen sin recibir ninguna respuesta.

Este martes, mientras el presupuesto estaba a un paso de obtener un nuevo dictamen de mayoría, se reunieron en la Ciudad de Buenos Aires el gobernador bonaerense Axel Kicillof y sus colegas Gildo Insfrán, de Formosa; Sergio Ziliotto, de La Pampa; Ricardo Quintela, de La Rioja; Elías Suárez, de Santiago del Estero y Gustavo Melella, de Tierra del Fuego. Estuvieron acompañados por legisladores peronistas de esas provincias para firmar un pronunciamiento que anticipa el nivel de tensión que afrontarán de ahora en adelante, o las nuevas posibilidades de negociación que podrían abrir de ahora en adelante, especialmente en el Congreso.

Advirtieron que "ante el retiro progresivo del Estado nacional, las provincias debieron asumir casi en soledad la prestación de servicios públicos indelegables, sin que la transferencia de responsabilidades haya sido acompañada por los recursos correspondientes". Por otro lado recordaron que el gobierno de Milei sumó "incumplimientos financieros, deudas acumuladas y la interrupción de la obra pública en todo el país, lo que profundizó las desigualdades territoriales".

Para los mandatarios que quedaron afuera de la negociación, la distribución discrecional de los recursos y la reforma laboral que impulsa el Ejecutivo profundizarán el desfinanciamiento provincial.

Para el oficialismo el objetivo de máxima apunta a conseguir la media sanción del Presupuesto este miércoles en Diputados, junto a los proyectos de inocencia fiscal y de déficit cero. Planean girarla al Senado con velocidad para obtener un dictamen similar y llevarlo al recinto de la Cámara Alta el 26 de diciembre, junto a la reforma laboral y la reforma de la ley de glaciares.