Tiene 123 años y sigue trabajando: el secreto del hombre que busca ser el más longevo del mundo

Carlos sorprende por su vitalidad. Se mueve de forma independiente y conserva su lucidez. Cómo se alimenta y cómo vive.

La historia de un hombre de 123 años en Ecuador despierta curiosidad y asombro a nivel mundial. Se trata de Carlos Lindao , un vecino de Puerto El Morro , quien inició los trámites para validar oficialmente su edad con la intención de convertirse en el más longevo del mundo .

Según la documentación que presentó, habría nacido el 17 de octubre de 1902 y aún hoy continúa trabajando en la producción artesanal de carbón.

Carlos Lindao vive en un pueblo rural ubicado sobre la costa de Guayaquil, lugar donde pasó prácticamente toda su vida. Medios locales lo describen como un hombre delgado, de rutina activa y carácter sereno , que todavía se mueve de forma independiente y conserva su lucidez.

Cuál es el secreto de la longevidad

Como parte de su rutina, cada día, Carlos Lindao se sube a su canoa, navega por el estero y se mantiene trabajando en su actividad principal, un oficio casi desaparecido y que exige esfuerzo físico constante: la producción de carbón artesanal.

Ecuador. Hombre más longevo del mundo (2)

Él mismo atribuye su longevidad a una vida de trabajo físico constante y a una alimentación simple y sencilla, la cual asegura es libre de productos químicos y basada en alimentos naturales, según sus propias palabras.

La historia de Lindao se volvió popular y captó la atención de medios nacionales e internacionales luego de que el Concejo Municipal de Guayaquil le realizara un homenaje oficial el pasado 11 de diciembre. Durante ese acto, se reconoció al hombre como un símbolo de trabajo, dignidad humana y arraigo comunitario.

Entre otras cosas, desde el municipio destacaron su labor permanente en Puerto El Morro así como también el ejemplo de constancia durante más de un siglo de vida. Las autoridades locales resaltaron que Lindao representa la fortaleza de las comunidades rurales y la vigencia de oficios tradicionales.

Récord Guinness World Records

En medio de su popularidad, el debate se centra en la posibilidad de que la edad de Lindao sea validada como récord mundial por la organización o por Guinness World Records o por los principales grupos internacionales que verifican edades extremas.

Ecuador. Hombre más longevo del mundo (1)

Según el Récord Guinness, la persona viva más longeva del mundo es la británica Ethel Caterham, nacida en 1909, cuya edad fue verificada por la organización de investigación LongeviQuest. En la categoría masculina, se reconoce al brasileño João Marinho Neto como el hombre vivo más longevo, nacido en 1912, también verificado.

Hábitos para una vida larga y saludable

Lejos de fórmulas mágicas o dietas milagro, los casos de personas que alcanzan edades extremas suelen tener puntos en común. Estudios sobre longevidad y el análisis de comunidades con alta presencia de centenarios coinciden en que el secreto no está en un solo hábito, sino en una forma de vida sostenida durante décadas.

ejercicio adultos mayores

La alimentación sencilla, basada en productos naturales y sin excesos, aparece como un factor recurrente. A eso se suma la actividad física cotidiana, no necesariamente ligada al ejercicio formal, sino al movimiento constante a través del trabajo, las caminatas y las tareas diarias.

Otro elemento clave es el aspecto social y emocional. Las personas longevas suelen mantener vínculos activos, rutinas estables y un fuerte sentido de propósito, incluso en edades avanzadas. La conexión con la comunidad, el sentirse útil y tener objetivos concretos influyen tanto como los cuidados físicos.

Por último, los especialistas destacan la importancia de evitar hábitos nocivos, como el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol, y de realizar controles médicos periódicos. En conjunto, estos factores ayudan a explicar por qué algunos logran no solo vivir más años, sino hacerlo con mayor calidad de vida.