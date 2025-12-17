Primera intervención de la diputada neuquina Gabriela Muñoz en el Congreso: "Es increíble lo que hizo Milei"

La extitular de ANSES Neuquén debutó como reemplazante de Nadia Márquez que pasó a la Cámara Alta. ¿Qué dijo sobre el Presupuesto?

La diputada por Neuquén del bloque La Libertad Avanza (LLA), Gabriela Muñoz , protagonizó este miércoles su primera intervención en la Cámara de Diputados en el marco del debate del proyecto de ley de Presupuesto 2026 , que impulsa el Ejecutivo nacional para el próximo año. La legisladora asumió su banca en diciembre tras el pase de Nadia Márquez al Senado.

Muñoz centró su discurso en la defensa del enfoque fiscal y en los resultados económicos atribuidos por el Gobierno a sus políticas, en medio de la discusión legislativa que incluye la aprobación del Presupuesto 2026 y otras iniciativas de la agenda económica.

En sus primeras palabras desde la tribuna de la Cámara baja, destacó que el país cuenta " por primera vez con un presidente que es economista ”, en alusión a Milei, y evaluó que ese "perfil técnico" se refleja en la "propuesta presupuestaria" y en la gestión de las cuentas públicas. “No solo sabe de economía, sino que sabe cómo administrar este presupuesto y lo ha demostrado en estos dos años de Gobierno, logrando el primer superávit presupuestario en tres décadas”, sostuvo.

gabriela muñoz

La diputada remarcó que los resultados que menciona el oficialismo —como la reducción del déficit fiscal y del gasto público— constituyen logros respaldados la ciudadanía en las últimas elecciones.

Muñoz también resaltó datos que, insistió, muestran una “disminución sustancial de la inflación” desde que la actual administración asumió. "Pasamos del 211% de inflación al 31.5%", dijo y pidió "un aplauso para el presidente". "Es increíble lo que hizo Milei en Argentina, no hay que olvidarse de eso", remató.

"Ordenamiento fiscal con visión económica"

Durante su intervención, la diputada señaló fragmentos del proyecto y remarcó que el texto busca “abandonar la lógica de financiar con emisiones o endeudamiento”, al tiempo que insistió en la prioridad del gasto social dentro del esquema de asignaciones. En ese marco, aseguró que “más del 70% del presupuesto” está destinado a sectores como jubilaciones y atención a personas con discapacidad, en desestimación de críticas que señalan reducciones en partidas sociales en términos reales.

Muñoz también se refirió a aspectos del texto que generan controversia, como las propuestas de control y auditoría sobre entidades académicas, al indicar que la fiscalización responde a lo que consideró “mal manejo” previo, y que la nueva ley de leyes apunta a “garantizar la transparencia” en la gestión de recursos públicos.

La diputada sostuvo que el presupuesto refleja un “ordenamiento fiscal con visión económica” y que ello contribuirá a restablecer la confianza entre el Estado y los ciudadanos, en contraposición con modelos de política económica de gobiernos anteriores.

Diputada Gabriela Munoz

Su rol en el bloque de La Libertad Avanza

Gabriela Muñoz asumió como diputada nacional por La Libertad Avanza en diciembre de 2025 tras el pase de Nadia Márquez al Senado, en virtud de los resultados de las elecciones legislativas del 26 de octubre pasado. Márquez fue electa senadora por Neuquén y dejó su banca vacante, que correspondió ocupar a su suplente en la lista de LLA.

Muñoz, de 35 años y con experiencia como titular de ANSES en Neuquén desde el comienzo de la gestión Milei, se convirtió en una de las voces nuevas del oficialismo en Diputados en un cierre de año marcado por el debate del Presupuesto y la Reforma Laboral que ingresó por Cámara alta.

El tratamiento del Presupuesto 2026 continuará en las próximas horas en Diputados y, de aprobarse, pasa al Senado.