Sabores Inclusivos: jóvenes de Neuquén que apuestan por los productos caseros y la inclusión

Se trata de un emprendimiento regional, integrado por Thiago y Álvaro. Conocé su historia en esta nota.

Con 19 y 25 años , Thiago y Álvaro integran Sabores Inclusivos, un emprendimiento de cocina casera donde la “inclusión se saborea”, tal cual lo dice su lema. En la previa de las fiestas de fin de año, decidieron elaborar panes dulces artesanales con frutos secos y chips de chocolate . Además de variados gustos de budines .

Este 2025, los jóvenes, formaron parte de la última edición de Neuquén Emprende , una experiencia que marcó un punto de crecimiento en su proyecto.

La historia de ambos fue compartida en el programa “Depende del viento” , en el canal de LM Play , donde los jóvenes cocineros contaron cómo nació Sabores Inclusivos y qué significa para ellos convertir la cocina en una herramienta de trabajo, aprendizaje y autonomía.

thiago y alvaro 2 Thiago y Álvaro en la última edición de Neuquén Emprende.

Thiago y Álvaro, son los protagonistas de esta iniciativa neuquina que combina esfuerzo, formación y compromiso. Para estas fiestas, ofrecen panes dulces artesanales en dos variedades, con frutos secos y chips de chocolate. Además de una línea de budines en distintos sabores, para compartir en familia como para regalar.

La propuesta se apoya en la elaboración artesanal y en el cuidado de cada detalle del proceso.

sabores inclusivos 1 Thiago y Álvaro, dos jóvenes neuquinos que apuestan por la inclusión y la comida.

Sabores Inclusivos, la cocina se comparte, la inclusión de sabores

El emprendimiento neuquino nació a partir de actividades compartidas y del acompañamiento de una misma terapeuta y con el tiempo se consolidó como un proyecto laboral concreto. “Somos tres en total”, explicaron durante la charla en LM Play, ya que junto a ellos también trabaja Matías, un amigo que forma parte del equipo.

Si bien cada uno cocina desde su casa, se organizan para presentarse juntos en ferias y eventos, donde muestran el trabajo colectivo. Si bien cada uno cocina desde su casa, se organizan para presentarse juntos en ferias y eventos, donde muestran el trabajo colectivo.

Este 2025, Sabores Inclusivos formó parte de Neuquén Emprende, una de las principales plataformas municipales de visibilización para emprendedores locales. Allí pudieron tomar contacto directo con el público, recibir devoluciones y comprobar el interés por los productos artesanales.

“Las ferias demandan muchas horas, entre cinco y seis por jornada”, señalaron, aunque destacaron, que la experiencia fue clave para fortalecer el emprendimiento y ampliar su alcance.

WhatsApp Image 2025-12-17 at 6.04.12 PM_16x9 La página de Instagram del emprendimiento es @sabores_inclusivos25.

Más allá de la cocina, Sabores Inclusivos tiene un objetivo claro: generar autonomía, ayudar a sus familias y construir un futuro con herramientas propias. Thiago proyecta avanzar con la academia de manejo y seguir explorando nuevas experiencias, mientras que Álvaro, con una amplia experiencia en radio y teatro, sueña con estudiar doblaje, sin abandonar la actividad gastronómica que hoy los une.

Los productos de Sabores Inclusivos se comercializan principalmente a través de redes sociales. En Instagram se los puede encontrar como @sabores_inclusivos25, donde publican novedades y fechas de ferias. Además, reciben pedidos a través de WhatsApp a los números 299 461 5922 y 299 327 9932.