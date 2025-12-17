ATEN Capital rechazó la propuesta del gobierno neuquino y se espera el resto de las seccionales

Tras la propuesta de la Provincia, en la seccional capitalina definieron por votación rechazar la última oferta salarial.

La asamblea de la seccional Capital resolvió por un amplio margen descaratr la última propuesta del gobierno neuquino de de anualizar el IPC . Pasadas las 20.30 anunciaron que los docentes afiliados a ATEN votaron 204 a favor y 775 votos en contra. Los cómputos los anunció Valeria Benavides, la flamante secretaria General de Capital.

La propuesta que llevará la seccional capitalina al plenario de secretarios generales será en rechazo del acuerdo salarial. Tras el debate y votación, llevarán los resultados de las 22 seccionales al plenario que tendrá lugar este jueves a las 8.30 en la ciudad de Cutral Co.

La oferta del IPC anualizado y el esquema de actualización salarial

Según consta en el acta, el Gobierno propuso aplicar una actualización salarial por IPC para el período comprendido entre enero y diciembre de 2026, tomando como referencia el índice de precios al consumidor informado por el INDEC, con una ponderación del 50% del IPC general y 50% del IPC regional Patagónico.

El esquema contempla:

Actualización acumulada en abril de 2026 (correspondiente a enero-marzo).

Actualización acumulada en julio de 2026 (correspondiente a abril-junio).

Actualización acumulada en octubre de 2026 (julio-septiembre).

Actualización en enero de 2027 (octubre-diciembre).

Sumas extraordinarias y compensaciones

En el plano salarial, el acta establece el otorgamiento de dos sumas extraordinarias no remunerativas y no bonificables, de carácter excepcional:

Una primera cuota de 350 mil pesos , a pagar en la segunda quincena de enero de 2026.

Una segunda cuota con el mismo monto de base, actualizado por IPC, a abonarse en septiembre de 2026.

Las sumas serán proporcionales a las horas trabajadas, tomando como cargo testigo uno de 25 horas, y con equivalencias específicas para horas cátedra y cargos de mayor carga horaria.

Si bien estos puntos fueron valorados como avances parciales, desde el gremio insistieron en que no reemplazan la necesidad de una propuesta salarial que contemple la evolución real del costo de vida.

