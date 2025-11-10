Motín en una cárcel dejó más de 30 muertos y varios heridos: el motivo detrás de la tragedia

Un fuerte episodio de violencia se generó en una cárcel de Ecuador. Revuelta por el traslado de internos a una prisión de máxima seguridad.

El motín se desató en protesta por la reorganización de los internos con vistas al traslado a una nueva cárcel de máxima seguridad.

La violencia golpea nuevamente a Ecuador , esta vez a raíz de un motín en una cárcel de Machala , en la provincia de El Oro. Según el reporte del Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI) al menos 31 personas privadas de su libertad murieron.

El episodio tuvo lugar en la tercera planta del centro penitenciario ubicado en las calles Manuel Estomba y 9 de Mayo. Los primeros indicios apuntan a que las muertes habrían sido producto de asfixia , aunque las causas exactas están aún por determinarse.

Según informaron las autoridades, la escalada de violencia se inició durante la madrugada del domingo. Esta situación se produjo luego de conocerse que habría una reorganización y traslado de presos hacia una nueva cárcel de máxima seguridad en la costa.

motin carcel ecuador 2

La Policía Nacional logró intervenir y desactivó el motín

Para controlar la situación, un "equipo táctico" de la Policía Nacional del Ecuador intervino y recuperó el control total de las instalaciones. Según el SNAI, la revuelta se desató en protesta por la reorganización de los internos con vistas al traslado a una nueva cárcel de máxima seguridad.

El parte oficial estableció que los enfrentamientos estallaron alrededor de las 2:45 de la mañana, cuando grupos rivales de internos se sublevaron y tomaron distintas zonas del penal. Vecinos de la zona escucharon detonaciones, gritos y explosiones durante más de una hora, mientras la policía trataba de ingresar.

A su vez, desde SNAI confirmaron que cuatro personas perdieron la vida durante los disturbios iniciales, mientras que 33 reclusos y un agente policial resultaron heridos. Equipos de élite de la policía actuaron "inmediatamente" e ingresaron al penal, logrando retomar el control tras el amotinamiento. También señalaron que detuvieron a siete personas, las cuales serán judicializadas.

muertos presos ecuador motin

La provincia de El Oro se convirtió en un escenario recurrente de motines carcelarios en Ecuador, donde las cárceles están saturadas y delegadas en buena medida al control de bandas que operan al margen del Estado. Desde 2021, más de 500 reclusos han muerto en motines similares en el país, según datos del AP.

En este caso que tuvo lugar en las últimas horas en la cárcel de Machala, el coronel William Calle, comandante de la zona, aseguró que las autoridades ya retomaron el control del establecimiento.

motin carcel ecuador

El antecedente de la crisis carcelaria en Ecuador

Las cárceles de Ecuador se convirtieron en el epicentro de la crisis de una violencia criminal sin precedentes. En el mes de septiembre al menos 14 presos murieron en el mismo establecimiento de Machala tras un enfrentamiento entre reclusos.

El país vive desde hace años una ola de violencia penitenciaria. Desde 2021, más de 500 reclusos han muerto en motines similares en todo el país. Las cárceles ecuatorianas, diseñadas para unos 30.000 internos, albergan a más de 40.000, con bandas criminales que controlan buena parte del sistema penitenciario.

Esta situación fue uno de los motivos que llevó al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a declarar en enero de 2024 al país bajo el estado de "conflicto armado interno" y decretar una serie de estados de excepción con medidas como la militarización de las cárceles, con el objetivo de recuperar el control estatal de las prisiones, hasta ese momento dominadas por las bandas criminales.