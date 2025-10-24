Dijo que le dieron un regalo con “sustancias químicas peligrosas”. Qué le respondió la mujer que le entregó el obsequio.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró que quisieron envenenarlo con una mermelada y un licor

Una mermelada de chocolate, una mistela derivada del cacao que una emprendedora le entregó como obsequio en una canasta fueron los detonantes de una grave denuncia efectuada por el presidente de Ecuador , Daniel Noboa , quien denunció que quisieron envenenarlo con esos productos.

El mandatario ecuatoriano, quien hace una semana participó de un encuentro con agricultores en la provincia de Los Ríos, deslizó que los regalos que recibió de parte de la comerciante contenían sustancias químicas perjudiciales para la salud .

"Había tres químicos diferentes con una altísima concentración y era prácticamente imposible que estos tres químicos estén juntos en esos niveles en un producto en particular”, explicó Noboa en declaraciones a CNN.

Luego, entregó otro argumento con el objetivo de abonar su teoría: “Es imposible que haya sido accidental, es imposible que haya sido el empaque".

"Capaz uno de los tres se pudo haber encontrado en el empaque por las mismas actividades productivas de la zona, pero que estén los tres y en una alta concentración, es imposible que no haya sido intencional", insistió.

Cómo notaron la presunta anomalía en los productos

La Casa Militar Presidencial, en un informe, detalló que la canasta con los productos fue entregada al equipo de protocolo del mandatario. Luego, sometió a la mermelada y la mistela de cacao fueron sometidas a una serie de pruebas de rutina.

Según dijo Noboa, en esos exámenes se comprobó que contenían "sustancias químicas peligrosas", motivo por el cual se elevó una denuncia ante la Fiscalía.

En específico, el análisis del laboratorio detectó cloruro de tionilo, cloroetanol y antraceno, sustancias que se consideran “nocivas y perjudiciales para la salud". En paralelo, se comprobó que los productos no tenían “el registro sanitario correspondiente para el consumo humano debido al contenido de ingredientes potencialmente peligrosos”.

Ante esa situación, las autoridades se contactaron con personal de Inteligencia para identificar y encontrar a la mujer que había entregado el obsequio.

Qué dijo la mujer que le dio el obsequio a Daniel Noboa

Yolanda Peñafiel, la mujer que entregó los obsequios para Noboa, habló con medios locales y negó las acusaciones de Noboa. "Mi corazón no está para hacer daño a nadie”, aseguró.

“Salí con los productos de mi casa, se hizo la entrega a los militares que hicieron la revisión y ya no sé qué pudo pasar de ahí adelante", comentó la responsable de “Yoli Chocolates Regionales”.

La mujer, además, dijo sentirse “triste y preocupada a la vez” porque sus productos son distribuidos a nivel nacional e internacional y mostró varios certificados de excelencia que le entregaron por ellos. “Lo hice con muy buena voluntad de enviar unos productos al presidente, unos chocolates”, añadió.

"Pido que todo esto se esclarezca, soy hipertensa y no he podido estar tranquila”, completó.