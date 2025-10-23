Su barco se incendió y quedaron varados en una isla, pero un hecho fortuito les salvó la vida

La familia abandonó la embarcación, nadó hasta la orilla y pasó dos noches en un granero, hasta que fue encontrada por las autoridades.
Una familia compuesta por una madre, un padre y el hijo de ambos fue rescatada por la Guardia Costera de Estados Unidos luego de que su barco se incendiara cerca de la isla Naushon, en Massachusetts. Los encontraron este miércoles, luego de pasar casi dos días refugiados en un granero.
Según se informó oficialmente, Cynthia y Patrick Sullivan, y su hijo Tyler, se dieron cuenta que su embarcación estaba en llamas el lunes por la noche. Ante esa situación, decidieron abandonarla rápidamente y nadar hasta la orilla más cercana.
A bordo del barco de recreo denominado “Third Wave”, de 9 metros de eslora, habían partido el último viernes desde Eel Pond,en Falmouth. Su idea, precisó la Guardia Costera en un informe oficial, era permanecer fondeados entre Cape Cod y Martha's Vineyard durante todo el fin de semana y regresar al lugar de salida el martes por la tarde.
Preocupado porque no rtornaron en el día y el horario que tenían previsto hacerlo, un familiar decidió reportar la situación. La Estación de la Guardia Costera Woods Hole y el Escampavías Razorbill (WPB 87332), el Departamento de Policía de Falmouth, la Capitanía del Puerto de Falmouth y voluntarios de Naushon Trust comenzaron entonces las tareas de búsqueda y rescate.
El llamado que resultó clave para encontrar a la familia
En paralelo, las autoridades intentaron comunicarse con la familia, pero sus intentos fueron infructuosos. Las llamadas entraban directamente al buzón de voz y los intentos de rastreo de los celulares no entregaban resultados positivos, por lo que no podían obtener una ubicación precisa.
Afortunadamente, mientras caminaba por la playa, el menor de la familia localizó la radio marina del barco que había llegado a la orilla. Fue prácticamente la salvación para los tres.
Es que, gracias a ese aparato, pudieron efectuar un pedido de socorro a la Guardia Costera, que asistió a su encuentro el miércoles por la mañana junto a voluntarios de Naushon Trust, que les administraron los primeros auxilios.
Luego, una tripulación del helicóptero MH-60 Jayhawk de la Guardia Costera, procedente de la Estación Aérea de Cape Cod, los trasladó al Hospital de Cape Cod para recibir atención médica.
De acuerdo con la información que publicaron medios locales, la madre y su hijo, con quemaduras de tercer grado en uno de sus brazos, fueron tratados en el Hospital de Cape Cod. El padre, en tanto, fue llevado en avión a la unidad de quemados del Hospital Brigham and Women's.
Cape Cod Times precisó, citando al subjefe de Bomberos de Hyannis, Jeff Lamothe, que todos sufrieron inhalación de humo y quemaduras.
Cuál fue la clave para que sobrevivieran al accidente
Scott Backholm, coordinador de la misión de búsqueda y rescate del Sector Sureste de Nueva Inglaterra de la Guardia Costera, consideró que “la rapidez mental y el equipo de calidad permitieron a la familia sobrevivir y pedir ayuda”.
En el comunicado oficial publicado por esa institución, Backholm, agregó: “Se anima a los marineros a que se capaciten en primeros auxilios y se aseguren de que sus embarcaciones estén equipadas con el equipo de seguridad adecuado”.
