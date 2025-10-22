Horror: un conocido fotógrafo de Chile asesinó a sus hijos gemelos de 17 años y se suicidó

Los asesinatos fueron descubiertos por un familiar. Una escalofriante sospecha y las revelaciones de la investigación de la justicia chilena.

Los hijos gemelos de 17 años fueron hallados sin vida junto a su padre en La Reina.

Un brutal episodio sacudió a la comuna de La Reina, en Santiago de Chile. Un hombre de 62 años fue hallado sin vida junto a sus dos hijos gemelos de 17 años , en lo que la Fiscalía Oriente investiga como un doble filicidio seguido de suicidio .

La escena fue descubierta en una vivienda ubicada sobre la calle La Cañada , dentro de un terreno donde convivían varios familiares.

El hallazgo fue realizado por un familiar que residía en una de las tres casas del mismo predio, quien al regresar a su hogar encontró los cuerpos del padre y de los adolescentes, por lo que dio aviso inmediato a las autoridades.

La conmoción fue inmediata: personal policial, la Fiscalía y equipos forenses trabajaron durante horas en el lugar.

El reconocido camarógrafo detrás de la tragedia

El autor del hecho fue identificado como Eduardo Cruz Coke Japke, un reconocido camarógrafo y director de fotografía chileno que trabajó durante varios años con la Fundación Teletón, una de las organizaciones solidarias más emblemáticas del país.

chile2 Los hijos del camarógrafo estaban registrados como personas con discapacidad.

Cruz Coke era reconocido en el ámbito audiovisual por su profesionalismo y su compromiso con causas sociales. La Fundación Teletón difundió un comunicado donde expresó su pesar y recordó su trayectoria: “Eduardo colaboró con la Fundación durante muchos años como camarógrafo y director de fotografía. Fue un gran profesional que, con su talento, dedicación y generosidad, dio vida a muchas historias del programa Teletón”.

Según medios locales, los hijos del camarógrafo figuraban en el registro de personas con discapacidad de la Municipalidad de Providencia. Esa condición habría tenido un papel relevante en el contexto familiar y emocional del caso, aunque las causas exactas del crimen todavía no se determinaron.

La hipótesis del doble filicidio y el avance de la investigación

El fiscal Francisco Lanas Madrid informó que la principal línea investigativa apunta a que Cruz Coke mató a sus hijos y luego se suicidó. “La información preliminar que tenemos es que se trata de dos jóvenes de 17 años y un adulto. La persona fallecida es el padre de los dos menores”, declaró a la prensa.

Por su parte, la subcomisario Connie González, de la Brigada de Homicidios Metropolitana, explicó que los primeros peritajes descartaron la participación de terceros. Además, señaló que “no se encontraron indicios que sugieran un robo o un ingreso forzado”, lo que refuerza la hipótesis de un crimen dentro del entorno familiar.

El Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la Policía de Investigaciones (PDI) realizó las pericias técnicas correspondientes y levantó evidencias en la escena. Los resultados serán analizados junto con el Servicio Médico Legal, encargado de determinar las causas precisas de las muertes y confirmar la mecánica del hecho.

En Chile, la noticia generó un profundo impacto en el entorno laboral y vecinal del camarógrafo. Compañeros de trabajo y figuras del mundo audiovisual expresaron su consternación ante un suceso que nadie esperaba. En redes sociales, varios colegas recordaron su labor en la Teletón y lo describieron como una persona solidaria, sensible y comprometida.