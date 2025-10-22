Rusia bombardeó un jardín de infantes en pleno horario escolar

El bombardeo se produjo en la ciudad de Kharkiv luego de que se cancelara la reunión entre Trump y el presidente de Rusia.

Este miércoles, las autoridades de Ucrania denunciaron a Rusia por un ataque con drones sobre el barrio de Jolodnohirski, en Kharkiv, por el cual debieron evacuar 50 niños de una guardería. A causa del bombardeo, se registró un muerto y siete heridos.

A través de un comunicado en su cuenta de X, el presidente ucraniano Volodimir Zelensky expresó que "no hay justificación para lanzar drones contra un jardín de infantes”.

El mandatario, que actualmente se encuentra de viaje en Noruega, agregó que “es evidente que Rusia se está volviendo más descarada. Estos ataques son un escupitajo en la cara de todos los que insisten en una solución pacífica. A los matones y terroristas solo se les puede poner en su lugar por la fuerza”.

“Este nuevo ataque demuestra que Rusia no tiene principios ni reglas. Solo destrucción y muerte”, lamentó el ministro del Interior Igor Klimenko, a través de Facebook. Por su parte, el gobernador provincial, Oleg Sinegubov, señaló que “los daños son bastante importantes”.

Cómo fue el ataque ruso

La Fiscalía de Kharkiv informó que las fuerzas rusas utilizaron dos drones kamikaze de fabricación iraní, modelo Geran-2. Los proyectiles impactaron en “una zona de gran densidad administrativa y residencial” del distrito. El ataque se produjo alrededor de las 11 de la mañana, hora local. “En uno de los edificios funcionaba una guardería privada”, detallaron desde la fiscalía.

ataque rusia 2

El alcalde de la ciudad, Igor Terejov, explicó que uno de los dispositivos impactó directamente en el edificio donde funcionaba la guardería. “El segundo piso se derrumbó por completo. Afortunadamente, los maestros lograron bajar a tiempo a los pequeños a un refugio”, detalló.

En este sentido, Terejov lamentó el estado de precariedad en el que se encuentran muchas instituciones educativas privadas, ya que muchas de ellas están ubicadas en construcciones que pueden ser blanco de bombardeos. “Es necesario construir guarderías auténticas y certificadas bajo tierra en Járkov. La seguridad de los niños debe estar garantizada, no depender de la suerte”, remarcó.

ataque rusia 3

El ataque se produjo pocas horas antes de que el presidente ucraniano informara el fallecimiento de otras seis personas en distintas localidades, producto de los bombardeos rusos.

No hay resultado en los intentos de conseguir la paz

Mientras los diplomáticos se esfuerzan por lograr la paz entre Rusia y Ucrania, los ataques rusos aumentan. Hasta el momento, el presidente estadounidense, Donald Trump, no puede convencer a Vladimir Putin de aminorar sus exigencias para una negociación.

G20-ARGENTINA-LEADERS.jpeg

El líder norteamericano expresó en varias ocasiones su frustración ante la negativa de Putin a flexibilizar sus condiciones, incluso después de que Kiev ofreciera un alto el fuego y conversaciones directas.

La semana pasada, el presidente estadounidense anunció que planeaba reunirse con Putin en Budapest, pero este martes Trump canceló la reunión argumentando que no quería una cita "desperdiciada”.

Por su parte, el viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguei Riabkov, aseguró que los preparativos para concretar un encuentro continúan y que no hay “obstáculos importantes”. Sin embargo, aceptó que se trata de un “proceso difícil”. El vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, expresó que “no se han fijado plazos” y que existen “una multitud de rumores infundados” en relación al encuentro.

p18-f02-comunicacion-trump-putin.jpg

En este marco, también se canceló una cita entre el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov. La reunión estaba prevista para ultimar los detalles de la cumbre, sin embargo ambos funcionarios se mantuvieron en contacto por teléfono.