Brigitte Bardot desmintió su propia muerte: "No sé quién es el imbécil que lanzó la fake news"

La actriz de 91 años salió al cruce de una versión difundida por un influencer que borró el mensaje original, pero ratificó su información.

Brigitte Bardot salió al cruce de las versiones que daban cuenta de su supuesta muerte después de someterse en los últimos días a una intervención quirúrgica y desmintió categóricamente esa información a través de una publicación realizada en sus redes sociales.

“Yo no sé quién es el imbécil lanzó esta noche esta 'fake news' sobre mi desaparición, pero sepan que estoy bien y no pienso irme . A buen entendedor”, escribió la estrella del cine francés, de 91 años, en su cuenta de la plataforma X.

Bardot salió del hospital de Saint-Jean de Toulon el pasado viernes por la tarde y se dirigió hacia su residencia de Saint-Tropez, en la Costa Azul de Francia, luego de permanecer internada las últimas tres semanas.

Bardot nota La publicación en la cual Brigitte Bardot desmintió los rumores sobre su muerte.

Ese día, medios franceses indicaron que el problema de salud de la artista, uno de los grandes símbolos sexuales del cine de la década del ‘60, se relacionaba con un “cierto estado de debilidad tras un verano canicular difícil”.

La publicación que desmintió Brigitte Bardot

Según informó The Daily Mail, la cuenta conocida como Aqababe, que tiene casi 250 mil seguidores en X y 1.3 millones en Instagram, aseguró que tenía “información exclusiva” acerca de la presunta muerte de Bardot.

“Su ataúd fue encargado en Saint-Paul-de-Jarrat, en el departamento de Ariège. Un ícono ha fallecido, dejando un legado inolvidable y una huella eterna en el corazón de los franceses", escribió el influencer, cuyo verdadero nombre es Aniss Zitouni y quien se especializa en noticias sobre celebridades.

Luego, según el mismo medio británico, agregó: “Ha fallecido un ícono, dejando atrás un legado inolvidable y una huella eterna en los corazones de los franceses”.

Bardot nota 2 Pese a que eliminó los mensajes originales, el influencer que los publicó ratificó su información sobre la salud de Brigitte Bardot.

Pese a que eliminó esos mensajes, el influencer elevó la apuesta minutos después de la publicación de Bardot desmintiéndola.

“Borré mi tuit exclusivo sobre la muerte de Brigitte Bardot. Ella no administra su cuenta de Twitter; lo verán cuando AFP anuncie oficialmente su fallecimiento”, desafió, citando el mensaje de la nonagenaria actriz francesa.

La actriz que dejó el cine para dedicarse a los animales

Bardot, quien en enero de 2023 tuvo que ser hospitalizada a causa de una insuficiencia respiratoria, dejó el cine en los años 1970 para dedicarse a la defensa de los animales. En mayo de este año, incluso, afirmó en una entrevista con la cadena BFMTV que vivía como "una granjera", rodeada de sus animales, y que no tenía "ni móvil ni ordenador".

Bardot nota 4 Brigitte Bardot brilló en el cine francés en la década del '60

Además de su compromiso con los animales, Bardot se dedicó recientemente a su faceta como escritora. De hecho, en septiembre de este año presentó 'Mon BBcédaire', un libro único escrito completamente a mano que fue presentado por su editorial, Fayard, como "una inmersión en la personalidad de una mujer que marcó su época por su independencia, su compromiso y su audacia".

Bardot, protagonista de películas como 'Le Mépris' (1963), también había publicado sus memorias, “Initiales BB”, en el año 1996.