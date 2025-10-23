Brigitte Bardot desmintió su propia muerte: "No sé quién es el imbécil que lanzó la fake news"
La actriz de 91 años salió al cruce de una versión difundida por un influencer que borró el mensaje original, pero ratificó su información.
Brigitte Bardot salió al cruce de las versiones que daban cuenta de su supuesta muerte después de someterse en los últimos días a una intervención quirúrgica y desmintió categóricamente esa información a través de una publicación realizada en sus redes sociales.
“Yo no sé quién es el imbécil lanzó esta noche esta 'fake news' sobre mi desaparición, pero sepan que estoy bien y no pienso irme. A buen entendedor”, escribió la estrella del cine francés, de 91 años, en su cuenta de la plataforma X.
Bardot salió del hospital de Saint-Jean de Toulon el pasado viernes por la tarde y se dirigió hacia su residencia de Saint-Tropez, en la Costa Azul de Francia, luego de permanecer internada las últimas tres semanas.
Ese día, medios franceses indicaron que el problema de salud de la artista, uno de los grandes símbolos sexuales del cine de la década del ‘60, se relacionaba con un “cierto estado de debilidad tras un verano canicular difícil”.
La publicación que desmintió Brigitte Bardot
Según informó The Daily Mail, la cuenta conocida como Aqababe, que tiene casi 250 mil seguidores en X y 1.3 millones en Instagram, aseguró que tenía “información exclusiva” acerca de la presunta muerte de Bardot.
“Su ataúd fue encargado en Saint-Paul-de-Jarrat, en el departamento de Ariège. Un ícono ha fallecido, dejando un legado inolvidable y una huella eterna en el corazón de los franceses", escribió el influencer, cuyo verdadero nombre es Aniss Zitouni y quien se especializa en noticias sobre celebridades.
Luego, según el mismo medio británico, agregó: “Ha fallecido un ícono, dejando atrás un legado inolvidable y una huella eterna en los corazones de los franceses”.
Pese a que eliminó esos mensajes, el influencer elevó la apuesta minutos después de la publicación de Bardot desmintiéndola.
“Borré mi tuit exclusivo sobre la muerte de Brigitte Bardot. Ella no administra su cuenta de Twitter; lo verán cuando AFP anuncie oficialmente su fallecimiento”, desafió, citando el mensaje de la nonagenaria actriz francesa.
La actriz que dejó el cine para dedicarse a los animales
Bardot, quien en enero de 2023 tuvo que ser hospitalizada a causa de una insuficiencia respiratoria, dejó el cine en los años 1970 para dedicarse a la defensa de los animales. En mayo de este año, incluso, afirmó en una entrevista con la cadena BFMTV que vivía como "una granjera", rodeada de sus animales, y que no tenía "ni móvil ni ordenador".
Además de su compromiso con los animales, Bardot se dedicó recientemente a su faceta como escritora. De hecho, en septiembre de este año presentó 'Mon BBcédaire', un libro único escrito completamente a mano que fue presentado por su editorial, Fayard, como "una inmersión en la personalidad de una mujer que marcó su época por su independencia, su compromiso y su audacia".
Bardot, protagonista de películas como 'Le Mépris' (1963), también había publicado sus memorias, “Initiales BB”, en el año 1996.
Te puede interesar...
Leé más
Video viral: se distrajo unos segundos en el supermercado y le robaron todo
Un conocido fotógrafo chileno asesinó a sus hijos gemelos de 17 años y se suicidó
Videos: un terremoto de 6,1 sacudió Ecuador y se sintió con fuerza en la frontera con Perú
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario