El estallido ocurrió en una zona turística frente al Fuerte Rojo, provocó un incendio que alcanzó varios vehículos y dejó varios heridos.

Tragedia en India: una explosión en el centro de Nueva Delhi causó al menos ocho muertos

Una fuerte explosión ocurrida este lunes por la tarde frente al histórico Fuerte Rojo de Nueva Delhi , una de las principales atracciones turísticas de la capital de India , causó la muerte de al menos ocho personas y dejó varios heridos.

Según informaron medios locales, quince personas fueron llevadas al Hospital Lok Nayak con heridas y ocho de ellas perdieron la vida antes de llegar al hospital. Además, citando a una de las autoridades del centro de salud, otras tres estaban gravemente heridas .

El estallido, ocurrido alrededor de las 19, hora local, también provocó un incendio que alcanzó varios vehículos que estaban estacionados en los alrededores.

Según el testimonio de testigos que reprodujeron medios indios, la explosión se produjo cerca de una de las entradas de la estación de metro del Fuerte Rojo. Minutos después, se iniciaron las llamas que afectaron al menos otros tres o cuatro automóviles.

“Varios camiones de bomberos se apresuraron al lugar después de que se reportó la explosión”, indicó un portavoz de los servicios de emergencia de Nueva Delhi.

Union Home Minister Amit Shah arrives at the spot. A blast took place in a Hyundai i20 car near the Red Fort in Delhi today at around 7 pm. Due to the blast, eight people have died so far



— Hindustan Times (@htTweets) November 10, 2025

Sanjay Tyagi, portavoz de la Policía de Delhi, confirmó que “al menos ocho personas murieron y varias más resultaron heridas” y agregó que los equipos de seguridad acordonaron la zona y trabajan junto a especialistas en explosivos para determinar el origen del incidente.

Seguridad reforzada tras la explosión

Ningún grupo se atribuyó la explosión y el Gobierno central de India no había emitido declaraciones oficiales, al menos hasta este lunes por la tarde. Sin embargo, medios locales reportaron que el ministro del Interior, Amit Shah, estaba “monitoreando la situación” junto a las fuerzas de seguridad federales.

Por su parte, el subdirector general de Orden Público del estado vecino de Uttar Pradesh señaló que se “reforzó la seguridad en zonas sensibles de la región”, incluyendo aeropuertos, templos y edificios gubernamentales.

Equipos especializados fueron desplegados para inspeccionar otras áreas de la capital en busca de posibles artefactos explosivos.

| URGENTE: Explosión de un coche cerca de la estación de metro Red Fort de Nueva Delhi, India. Al menos un muerto.

— Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 10, 2025

Más tarde, la Policía informó que "alrededor de las 18:52 horas (13:23 GMT), un vehículo que circulaba lentamente se detuvo ante un semáforo en rojo y se produjo una explosión en el interior del vehículo".

"La explosión causó daños a los vehículos cercanos. Todas las agencias, el Laboratorio Forense y la NIA se encuentran en el lugar", contó el comisario de Policía, Satish Golcha.

Qué es el Fuerte Rojo, donde ocurrió la explosión

El sitio donde se registró la explosión está a pocos metros del Fuerte Rojo, un complejo amurallado construido en el siglo XVII y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en el año 2007.

Se trata de una superficie protegida de 49,18 hectáreas que representa una de las áreas más visitadas de la ciudad por parte de los turistas, especialmente durante los fines de semana y las celebraciones nacionales.

Situada en el extremo oriental de Shahjahanabad, la monumental edificación, que se empezó a construir en 1638 y se terminó diez años después, debe el nombre a sus muros, construidos en arenisca roja.

La muralla tiene una extensión de 6,5 kilómetros de largo y su altura varía entre los 16 metros en la orilla del río, hasta los 33 metros en la zona cercana a la ciudad.

Las condolencias del Primer Ministro de India

Narendra Modi, ofreció su pésame a los familiares de los muertos y deseó una pronta recuperación a los heridos. "Mis condolencias a quienes han perdido a sus seres queridos en la explosión ocurrida esta tarde en Delhi. Deseamos una pronta recuperación a los heridos", dijo el Primer Ministro indio.

Condolences to those who have lost their loved ones in the blast in Delhi earlier this evening. May the injured recover at the earliest. Those affected are being assisted by authorities. Reviewed the situation with Home Minister Amit Shah Ji and other officials.@AmitShah — Narendra Modi (@narendramodi) November 10, 2025

"Las autoridades están brindando asistencia a los afectados. He revisado la situación con el ministro del Interior, Amit Shah, y otros funcionarios", dijo Modi en un mensaje publicado en su perfil de la red social X.

Antecedentes recientes en Nueva Delhi

La capital de India registró en los últimos años una serie de falsas alarmas y amenazas de bomba que alteraron el funcionamiento normal de instituciones educativas, hospitales y aeropuertos.

Por caso, una explosión menor cerca de una escuela secundaria en octubre de 2024 no dejó muertos, pero provocó daños materiales en el área afectada.

El episodio de este lunes, sin embargo, representa uno de los más graves ocurridos recientemente en Nueva Delhi.

La Policía mantenía cerrados los accesos al área del Fuerte Rojo mientras los investigadores continuaban recogiendo evidencias para establecer el origen de la detonación.