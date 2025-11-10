Vientos de 300 km/h, 6 muertos y más de 700 heridos: imágenes del devastador ciclón en Brasil

Fueron tres tornados los que arrasaron con todo a su paso, volcó autos y derrumbó viviendas enteras. Buscan posibles víctimas entre los escombros.

El fenómeno dejó un rastro de devastación sin precedentes en la región.

Tal como venían advirtieron especialistas, este fin de semana se registró un inédito tornado arrasó en Brasil. Llegó con más fuerza de lo que se esperaba y dejó graves destroz os. Se confirmaron al menos 6 personas muertas y unos 750 heridos. El fenómeno dejó un rastro de devastación sin precedentes en la región.

El tornado arrasó con todo a su paso, volcó autos y derrumbó viviendas enteras en Rio Bonito do Iguaçu, una localidad de 14.000 habitantes ubicada en el estado de Paraná. El fenómeno meteorológico ocurrió al final de la tarde del viernes, y registró vientos de hasta 300 kilómetros por hora.

Según confirmó Simepar, el Sistema de Tecnología y Monitoreo Ambiental de Paraná, fueron tres tornados los que azotaron a ciudades de la región central del estado. Aunque Rio Bonito sufrió la destrucción en un 90%, localidades ubicadas a unos 100 kilómetros, como Guarapuava y Turvo, también sufrieron el fenómeno.

un brutal tornado azotó a brasil

Un inusual ciclón que dejó seis víctimas fatales

Según datos oficiales, cinco personas fallecieron durante la tormenta en Río Bonito do Iguaçu y una sexta en Guarapuava . El informe del gobierno estatal también indica que al menos 750 personas resultaron heridas y requirieron atención médica en la región.

A su vez, la Secretaría de Salud del Estado de Paraná (Sesa) informó que este lunes son 22 los pacientes que permanecen hospitalizados.

Por otra parte, una persona se encuentra desaparecida, mientras las brigadas de rescate continúan recibiendo información de familiares, lo que podría hacer que ese número aumente en las próximas horas, indicó el gobierno estatal.

tornado brasil rio bonito

El fenómeno sorprendió a las comunidades durante la noche, sin dar tiempo para evacuar y provocó cortes de energía eléctrica y de agua potable en amplias zonas. Los expertos afirman que la región sur del país presenta condiciones atmosféricas favorables para la formación de tormentas severas y advierten sobre la necesidad de una mayor inversión en pronóstico y monitoreo.

"Hemos tenido un tornado de categoría 3, como no se veía en el estado de Paraná desde hace mucho tiempo. Los daños fueron cuantiosos, con muchas estructuras colapsadas", señaló el coordinador de la Defensa Civil de Paraná, Fernando Schunig a CBN.

"Una zona de guerra": el devastador panorama que dejó el tornado

El subcomandante general del Departamento de Bomberos, el coronel Jonas Emmanuel Benghi Pinto, describió la escena encontrada en Rio Bonito do Iguaçu como "una zona de guerra".

Antonio Gieteski, hijo de José Gieteski -una de las víctimas mortales de la tragedia-, dijo que su padre estaba dentro de una casa que fue lanzada por la fuerza del viento.

"De repente llegó el tornado, y en cuestión de un minuto fue como si una bomba hubiera caído sobre su casa", relató Antonio a medios locales.

La ayuda que brindará Brasil tras el devastador paso del tornado

El secretario de Seguridad Pública de Paraná, Hugson Teixeira, señaló que ya comenzó la reparación de escuelas y centros de salud, procesos que no requieren la verificación individual de damnificados.

Por su parte, el gobernador Ratinho Junior anunció la disposición de recursos materiales y humanos y la presentación de un proyecto que permitirá que los fondos de emergencia lleguen directamente a los afectados.

tornado brasil 2

"La idea es poder entregarle 50.000 reales (unos 9.380 dólares) a cada propietario que perdió su vivienda para que pueda reconstruirla", manifestó.

El coronel Fernando Schunig detalló que la prioridad es retirar los escombros y concluir la evaluación de daños para transferir rápidamente los recursos financieros necesarios para la reconstrucción.