Cuáles serán las provincias argentinas más afectadas por el inusual ciclón de Brasil

Se trata de un doble ciclón tropical. Catorce provincias sentirán el impacto de lluvias, vientos de 100 km/h y cambios de temperatura.

El observatorio advirtió que el fenómeno comenzó a gestarse el domingo pasado, y sus efectos más severos se sentirán el fin de semana.

El clima en Argentina atraviesa días de marcada inestabilidad. A las temperaturas erráticas y los chaparrones repentinos se suma ahora una amenaza más seria: la formación de un inusual doble ciclón tropical en el sur de Brasil . Los especialistas advierten que este fenómeno podría alterar las condiciones meteorológicas en varias provincias del país en los próximos días.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ), la interacción entre dos centros de baja presión en el sur de Brasil provocará fuertes tormentas, vientos intensos y un notorio descenso de la temperatura y la sensación térmica en gran parte del país.

Uno de los ciclones se desarrollará sobre Río Grande do Sul entre jueves y sábado, alcanzando presiones atmosféricas muy bajas -entre 994 y 995 hPa-, valores que suelen asociarse a tormentas de gran intensidad.

ciclón brasil El fenómeno tendrá lugar principalmente en el sur de Brasil.

La baja presión generará vientos cercanos a los 100 km/h y lluvias abundantes, con acumulados que podrían superar los 100 milímetros en menos de 24 horas.

Un ciclón tropical es un fenómeno atmosférico que surge de la rotación rápida de masas de aire alrededor de una zona de baja presión, lo que produce vientos fuertes, lluvias intensas y condiciones meteorológicas extremas.

Las provincias afectadas por el ciclón

El doble ciclón también afectará al territorio argentino. El SMN anticipa un marcado descenso térmico desde este jueves, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde las mínimas rondarán los 7°C y el sábado podrían bajar hasta 6°C, con máximas cercanas a los 20°C, un clima más propio del otoño que de noviembre.

El organismo nacional emitió alertas para 14 provincias, donde se esperan tormentas fuertes y lluvias intensas.

En el Litoral, estarán afectadas Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa. El sistema avanzará luego hacia el centro, alcanzando Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba.

También se prevén precipitaciones en el Noroeste y Cuyo, con impacto en Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza, además de la provincia de Buenos Aires.

Ciclón..

Hacia el fin de semana, el ingreso de una masa de aire frío reforzará el cambio de condiciones, provocando un descenso brusco de las temperaturas en todo el centro y norte del país.

¿Qué es un ciclón y qué efectos trae?

Un ciclón es un fenómeno atmosférico caracterizado por una rápida rotación de masas de aire alrededor de una zona de baja presión, lo que genera vientos intensos, lluvias abundantes y condiciones climáticas severas.

El sentido de rotación varía según el hemisferio: en el norte giran en sentido antihorario, mientras que en el sur lo hacen en sentido horario. Según la región geográfica y la intensidad, pueden denominarse huracanes, tifones o simplemente ciclones.