ANMAT alertó por varios casos de listeriosis tras consumir un reconocido queso cremoso

El ministerio de Salud alertó a la población por su consumo, especialmente en embarazadas y personas inmunosuprimidas. Recomendaciones del organismo.

Aunque ya se encuentra el lote fuera del mercado, se realizaron las correspondientes advertencias.

Días atrás, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT ) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) , alertaron en un comunicado oficial sobre la detección de un riesgo microbiológico en un reconocido producto lácteo .

Se identificó la presencia de la bacteria Listeria monocytogenes en un queso de pasta blanda, doble crema, de la marca La Serenísima . Si bien el lote afectado ya superó su fecha de caducidad, las entidades han solicitado a la población mantener la cautela debido a la posibilidad de que el producto haya sido conservado o congelado.}

En este sentido, tras una ardua investigación, se confirmó la existencia de seis casos de personas que contrajeron listeriosis tras consumir este queso.

Qué dijo la empresa de lácteos tras la alerta de ANMAT

Según trascendió, los pacientes ya se encuentran fuera de peligro, aunque persiste la preocupación por posibles casos adicionales debido al riesgo residual.

cremon queso

Desde la empresa láctea reconocieron la venta de quesos que contenían la bacteria. La empresa Mastellone Hnos. S.A indicó que la planta de producción involucrada en el proceso se encuentra en la localidad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires.

El informe técnico del organismo de control, con fecha del 9 de diciembre, precisa que la bacteria se encontró en el producto Queso Cremon doble crema en su presentación de 500 gramos, correspondiente al lote 2703. Este lote específico fue producido el 3 de julio de 2025 por la firma Mastellone Hnos. S.A. en su planta de Trenque Lauquen y vencía el 11 de septiembre de 2025.

El problema de salubridad ha puesto en relieve los procesos de control de calidad, especialmente porque la listeriosis puede ser grave o potencialmente mortal para poblaciones de riesgo como embarazadas, recién nacidos y personas con sistemas inmunitarios comprometidos.

PLANTA DE LACTEOS LA SERENISIMA

En este sentido, cabe remarcar que el queso ya no está vigente para consumo, la ANMAT ha enfatizado el riesgo de que haya sido conservado por consumidores (por ejemplo, mediante congelación). Por ello, el organismo es categórico en su recomendación de abstenerse de consumir cualquier unidad del lote 2703, incluso si está fraccionado.

Cuáles son los síntomas que produce esta bacteria y en qué alimentos

La Listeriosis es una enfermedad causada por el consumo de alimentos contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes, la cual puede encontrarse tanto en el agua como en el suelo y tiene la capacidad de crecer incluso a temperaturas de refrigeración, aunque se elimina mediante la cocción.

bacteria.jpg

Los alimentos más frecuentemente implicados en brotes de esta enfermedad incluyen fiambres y embutidos de carnes y aves, lácteos elaborados con leche sin pasteurizar, vegetales crudos y pescados crudos o ahumados.

Los síntomas pueden variar desde cuadros leves -fiebre, escalofríos, fatiga, náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal- hasta formas severas como meningitis, septicemia y abortos en mujeres embarazadas. El período de incubación puede extenderse hasta 70 días, con un promedio de alrededor de tres semanas, lo que dificulta identificar el alimento contaminado.