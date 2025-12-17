Murió un hombre en la vía pública: creen que fue por cocaína adulterada

Ocurrió en el mediodía de este miércoles sobre calle Río Colorado, en el límite entre el ejido de Plottier y Neuquén.

Un hombre murió, durante el mediodía de este miércoles, en la vía pública, sobre calle Río Colorado, en un sector de Plottier próximo al límite del ejido con Neuquén. Según información a la que accedió LM Neuquén , se investiga si fue como consecuencia de haber consumido cocaína adulterada .

Vecinos indicaron que el hombre se desplomó en la calle, aunque estuvo consciente por varios minutos y reclamaron por la demora del servicio de emergencia.

El incidente ocurrió en Bardas Rojas, al noreste de la ciudad de Plottier. Testigos aseguraron que la víctima permaneció consciente mientras esperaban la llegada de la ambulancia.

“Mi hijo llamó a las 12:25 pero la ambulancia llegó 13:45. Y ¿saben por qué llegó? Porque la policía llamó desesperadamente porque se estaba muriendo el hombre mientras le hacían RCP. Vino el SIEN y ya se encontraba fallecido”, sostuvo una vecina al portal Diariamente Plottier.

La vecina aseguró que la víctima estuvo casi una hora tirado en la calle. “El hombre pedía ayuda mientras una vecina y mi hijo le hacían sombra, esperando la ambulancia que ellos entre charla, lo calmaban y le prometían que llegaría a tiempo”, afirmó al tiempo que lamentó que el barrio se encuentre en un “desamparo total”.

Tres casos de cocaína adulterada en Neuquén

Tras registrarse dos muertos y un internado en terapia intensiva por presunto consumo de cocaína adulterada, autoridades sanitarias de la provincia de Neuquén emitieron una alerta.

Desde el Sistema Público de Salud de la Provincia lanzaron un pedido de precaución a la población y evitar el consumo teniendo en cuenta la sospecha de sustancias posiblemente adulteradas.

image

El médico clínico y toxicólogo, integrante del equipo CITA (Centro de Investigación y Tratamiento de Adicciones de Neuquén), Horacio Trapassi, confirmó tres casos de intoxicación por cocaína adulterada, con dos muertes.

"Los tres son varones de Neuquén Capital, los fallecidos tenían 23 y 53 años, mientras que el paciente en terapia intensiva tiene 29 años", informó Trapassi a LM Neuquén.

Además, indicó que las fechas de los fallecimientos fueron el miércoles 10 y el domingo 14 de diciembre, a pocos días de las fiestas de fin de año.

El médico explicó que, si bien varía con el cuadro, "es importante remarcar que esto se escapa a los efectos esperables de la cocaína" como cuadros de exaltación de diverso nivel, agitación motora y mental, hipertensión arterial, aceleramiento de ritmo cardiaco, arritmia, convulsiones, también son tóxicos".

Otra muerte

Cerca de este lugar, en el oeste neuquino, una persona falleció prácticamente en el mismo horario en inmediaciones de la calle Casimiro Gómez. No se informó sobre las circunstancias en las que murió, fuentes de la investigación indicaron a LM Neuquén que fue aparentemente como consecuencia de un supuesto suicido.

Según las primeras informaciones a las que accedió este medio, se trataría de una persona en situación de calle que se habría ahorcado en una vivienda abandonada entre las calles Lago Muster y Casimiro Gómez.