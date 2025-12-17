¿Prohibidas las electrónicas? Cancelaron dos fiestas y se encendió la polémica en la región

Aunque los carteles que anuncian fiestas para el 24 y el 31 de diciembre invadieron la ciudad, la Municipalidad de Plottier anunció su definición.

Hace días que los afiches de una fiesta electrónica en Plottier para Navidad y Año Nuevo invadieron las calles de la ciudad y también las redes sociales. Pero a pocas horas de concretarse esos eventos, la Municipalidad emitió un comunicado para anunciar que no cuentan con autorización.

La invitación era para una fiesta llamada Jodita que se realizaría en el predio de Vialidad, en el ingreso a la ciudad, tanto el miércoles 24 de diciembre como el miércoles 31 de este mes.

Desde la cuenta de Instagram oficial de esta fiesta publicaron un descargo donde informaron que, debido a la decisión de la autoridad municipal de no habilitar su realización, se vieron obligados a suspender.

"Estos eventos se vienen organizando desde el mes de agosto, lo que implicó una gran inversión de tiempo, trabajo y recursos económicos. Contamos con experiencia comprobable en la organización de este tipo de eventos y siempre abordamos cada proyecto con responsabilidad y compromiso", aseguraron y señalaron que antes de realizar cualquier inversión o acción promocional mantuvieron una reunión con el intendente Luis Bertolini el 26 de agosto, donde detallaron la logística de las fiestas y luego iniciaron los trámites administrativos.

Además, indicaron que el 19 de septiembre presentaron la nota para pedir autorización ante la dirección de Comercio municipal y que allí les dijeron que la documentación complementaria se debía presentar 15 días antes de la fecha del evento.

En ese sentido, los organizadores detallaron que el 12 de diciembre entregaron la totalidad de la documentación solicitada, la cual "fue recibida sin observaciones ni pedidos adicionales". Aseguraron que presentaron el contrato de policía adicional, dispositivo de patrullas, efectivos policiales, personal de tránsito y bomberos, servicio de ambulancia en el predio con personal de enfermería, seguro de responsabilidad civil y servicio de seguridad privada.

"A pesar de haber cumplido con todos los requisitos exigidos, el día lunes se nos informó que el evento no sería habilitado, sin que se nos brindaran causas, fundamentos técnicos ni un acto administrativo que respalde dicha decisión", denunciaron los organizadores, quienes contaron que pidieron una nueva reunión con el intendente, pero que no la lograron.

Afirmaron que hasta este momento ya habían abonado y comprometido "numerosos gastos como estructuras, escenario, sectores VIP, más de 40 metros de barras, 50 baños químicos, publicidad en vía pública, señas de sonido e iluminación, pagos de tributos, entre otros".

Respuesta de la Municipalidad

Desde el Municipio de Plottier emitieron una comunicación a través de sus redes sociales en donde informaron que "los eventos en el predio de Vialidad no están autorizados".

"La Municipalidad de Plottier informa que los eventos promocionados por redes sociales en el predio de Vialidad no cuentan autorización municipal", anunciaron y además aclararon que "en la ciudad no están permitidas las fiestas electrónicas".

Además, aclararon que cualquier intento de realización de estos eventos de manera clandestina será sancionado conforme a la normativa vigente. "Se solicita a la comunidad no difundir información falsa o no oficial y consultar siempre los canales oficiales", solicitaron.

La organización, por el contrario, aseguró que cumplieron con absolutamente todo lo solicitado y recordaron que el año anterior que sí se realizó habían presentado los mismos requisitos exigidos por las autoridades. "No realizamos fiestas clandestinas. Somos gente de Plottier generando espacios para la comunidad, brindando trabajo y contratando en gran medida servicios y personal local. Nuestra intención siempre fue realizar un evento de calidad, seguro y bien organizado", insistieron. Los organizadores indicaron que el dinero ya abonado de las entradas va a ser devuelto a las mismas cuentas por las que las compraron.