Hallaron muerto al puestero desaparecido cerca de Caviahue: estaba sumergido

Lo buscaban desde hace poco más de una semana. La ultima persona que lo vio con vida fue su hermano.

El puestero Gustavo Millain , de 45 años, que era intensamente buscado desde hace más de una semana, fue hallado muerto en la tarde de este martes en una laguna distante a unos 10 kilómetros de la localidad de Caviahue- Copahue .

El comisario inspector Mariano Jara , coordinador Operativo de la Dirección Alto Neuquén, confirmó que fue hallado muerto en la tarde de este martes por personal de Buzos Táctico de Bomberos de la Policía de Neuquén.

“Fue hallado aproximadamente a las 18 por personal de buzos tácticos, estaba en el fondo de la laguna Las Totoras”, confirmó Jara a LM Neuquén .

E indicó que, al atardecer, continuaban a la espera de la llegada del médico de la Policía y de personal de Criminalística desde Chos Malal, distante a unos 25 kilómetros, para certificar el deceso y determinar si es necesario realizar o no la autopsia.

puestero- muerto- Caviahue-1 Gentileza Policía de la Provincia de Neuquén

¿Se le practicará una autopsia?

“Lo sacaron a las 18, pero hasta que no examinen, no sabremos más detalles”, indicó, en alusión a si el cuerpo de la víctima presenta o no signos de violencia.

El puestero estaba perdido desde el sábado 21 de marzo. “Salió a caminar con el hermano, quien fue el que lo vio por última vez, en el Puesto Portezuelo como a las 22”, recordó el comisario. Al parecer, en algún momento tomaron caminos diferentes y luego no lo encontró más.

puestero- desaparecido- Millain

Una vez retirado el cuerpo de la laguna, fueron los familiares quienes lo reconocieron y se dio por finalizada su búsqueda. queda por determinar las causas del fallecimiento y en qué circunstancias se dio.

Continuará la investigación la Fiscalía de Zapala.

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