Neuquén La Mañana Loncopué Encontraron muerto al criancero de Loncopué desaparecido hace 12 días

La triste noticia del hallazgo del criancero se confirmó esta tarde.

Apenas unos minutos pasadas las 17, de este jueves, se dio a conocer la información del hallazgo del hombre de 77 años que era buscado hace 12 días. Fuentes oficiales confirmaron a LM Neuquén, el hombre fue encontrado muerto en el paraje Huarenchenque

Una fuente ligada a la investigación confirmó que Segundo Daniel Artigas fue hallado frente a su puesto, en el margen oeste del río Agrio, a unos 20 metros de la orilla.

Esta mañana, fuentes de la investigación confirmaron que la búsqueda se enfocaba en esta área, que atraviesa la localidad y se extiende desde Caviahue, Copahue, Loncopué, Las Lajas, Bajada del Agrio, Quili Malal y antes de su desembocadura en el río Neuquén.