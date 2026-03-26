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La Mañana Loncopué

Encontraron muerto al criancero de Loncopué desaparecido hace 12 días

La información fue confirmada a LM Neuquén. El hombre era buscado intensamente en la zona del río Agrio.

La triste noticia del hallazgo del criancero se confirmó esta tarde.

La triste noticia del hallazgo del criancero se confirmó esta tarde.

Apenas unos minutos pasadas las 17, de este jueves, se dio a conocer la información del hallazgo del hombre de 77 años que era buscado hace 12 días. Fuentes oficiales confirmaron a LM Neuquén, el hombre fue encontrado muerto en el paraje Huarenchenque

Una fuente ligada a la investigación confirmó que Segundo Daniel Artigas fue hallado frente a su puesto, en el margen oeste del río Agrio, a unos 20 metros de la orilla.

Esta mañana, fuentes de la investigación confirmaron que la búsqueda se enfocaba en esta área, que atraviesa la localidad y se extiende desde Caviahue, Copahue, Loncopué, Las Lajas, Bajada del Agrio, Quili Malal y antes de su desembocadura en el río Neuquén.

Los equipos de rescate se habían abocado a la búsqueda del criancero en el cauce del río Agrio, era la mayor hopótesis en la que estaban trabajando. Efectivamente ahí es donde lo hallaron. Desplegaron sus tareas de rastrillaje el personal de bomberos, Policía del Neuquén y el del sistema Provincial de Manejo del Fuego. Con equipamiento especial se habían adentrado en las aguas del río, además de contar con el sobrevuelo de helicóptero gestionado por el sistema de emergencia de Neuquén.

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NOTICIA EN DESARROLLO.-

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