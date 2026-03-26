Desaparecido hace 12 días: la ardua búsqueda del criancero de Loncopué se concentra en el río Agrio

La búsqueda de Segundo Daniel Artigas, de 77 años, se enfoca en las aguas y orillas del río. Personal de bomberos, policía, gendarmería y manejo del fuego trabajan en la zona.

La búsqueda de Segundo Daniel Artigas , el criancero de 77 años desaparecido hace 12 días en el paraje Huarenchenque, a 25 kilómetros de Loncopué , se centra en las aguas y orillas del río Agrio.

Según confirmaron fuentes oficiales, la búsqueda se enfoca en esta área, que atraviesa la localidad y se extiende desde Caviahue, Copahue, Loncopué, Las Lajas, Bajada del Agrio, Quili Malal y antes de su desembocadura en el río Neuquén.

Aunque no se descartan otras hipótesis, la mayor concentración de búsqueda está orientada hacia la posibilidad de que Artigas haya caído a las aguas del río Agrio. Personal de bomberos, policía del Neuquén y del sistema provincial de manejo del fuego trabajan en la zona, y se prevé una búsqueda aguas adentro con equipamiento especial y un sobrevuelo de helicóptero gestionado por el sistema de emergencia de Neuquén.

La búsqueda se lleva a cabo en un contexto de gran preocupación, ya que Artigas padece problemas de salud y pérdida de memoria. Su familia y la comunidad están desesperados por encontrarlo y agradecen cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero.

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"La Prioridad es el río Agrio"

En declaraciones a LM Neuquén, José Tapia, bombero voluntario y coordinador de manejo del fuego de Loncopué, confirmó que la búsqueda de don Artigas se concentra en forma exclusiva en el río Agrio. "Creemos que el río es la zona más probable donde se encuentra nuestro abuelo", dijo Tapia.

Según el efectivo, el plan de búsqueda para hoy jueves incluye la utilización de kayaks en el río y el sobrevuelo de un helicóptero gestionado por la secretaria de emergencia y gestión de riesgo, Luciana Ortiz Luna. "Si las condiciones climáticas lo permiten, vamos a meter kayak al río y personal para revisar la zona", detalló.

Tapia destacó que la búsqueda cuenta con la participación de personal de policía, bomberos, gendarmería y manejo del fuego. "Estamos trabajando en conjunto para encontrar a nuestro abuelo lo antes posible", dijo.

Aunque no se descartan otras hipótesis, Tapia admitió que, con el paso de los días, estas van perdiendo fuerza. "La prioridad es el río Agrio, y es allí donde estamos concentrando nuestros esfuerzos", concluyó.

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Otras fuentes cercanas a la investigación confirmaron, que, hasta el momento, desafortunadamente la búsqueda continúa sin resultados positivos. Según relataron, el equipo afectado a las tareas recorrió ayer el río Agrio desde Pozo Gualicho hasta la pasarela de Huarenchenque (unos 37 km), pero no encontraron rastros del abuelo.

"El río continúa turbio, si bien bajó el caudal no aclara bien todavía", dijeron. A pesar de esto, el equipo de búsqueda no descarta ninguna hipótesis y continuará trabajando en la zona.

Para este jueves, se prevé recorrer el río Agrio desde Pozo Gualicho hacia la localidad vecina de Las Lajas.