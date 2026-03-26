Quién y cómo encontró al criancero sin vida cerca del río Agrio

Médico de la Policía y Criminalística viajaron desde Chos Malal al lugar donde fue hallado, en la tarde de este jueves.

Don Segundo Artigas fue encontrado sin vida este jueves en horas de la tarde a la vera del río Agrio. Lo buscaron intensamente durante 12 días por tierra, aire y agua tras la denuncia de un familiar por su desaparición. El criancero, de 77 años, era del paraje Huarenchenque, cerca de la localidad Loncopué .

En los primeros días de su desaparición, su nieta, Margarita Vázquez, había manifestado su preocupación por la salud de su abuelo, quien padecía pérdida de memoria, entre otros problemas de salud.

El jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Loncopué, Luis Tapia , informó a LM Neuquén que llevaron a cabo un operativo de búsqueda importante y que se había concentrado en torno al río Agrio con turnos por la mañana y la tarde.

Del amplio despliegue participaron personal de bomberos, en conjunto con el de Incendios, estatales - que depende de la Secretaría de Seguridad de la provincia - con base en la Central 14 de Bomberos. También trabajó la Policía, con la comisaría local y el apoyo de otras dependencias. Además, se contó con el apoyo de Gendarmería Nacional, que también estuvo en el trabajo en el rastreo.

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La peor noticia: el hallazgo del cuerpo

“Se recorrió la zona, se volvió la zona durante la media mañana y estábamos preparando otro equipo de trabajo para salir a las 15 desde la localidad, que se sumaba con Kayak para recorrer costas del río e islotes” sostuvo el bombero y agregó que “a las 14.50 estábamos terminando de coordinar con en el aeropuerto para trabajar con el helicóptero, cuando nos avisan de que habría aparecido el cuerpo”.

Automáticamente cambiaron la estrategia de trabajo, del operativo en general, y despegó el helicóptero con autoridades de Incendio para poder coordinar mientras que los bomberos que estaban en la localidad fueron por tierra al lugar donde estaba el cuerpo del criancero, distante a unos 30 kilómetros.

ABUELO- SEGUNDO ARTIGAS-

“Nos costó un poquito encontrar el lugar, pero posteriormente pudimos localizarlo como las 16. Habían encontrado la persona enfrente, a la altura prácticamente de Huarenchenque y del lado de la ruta principal”, describió e indicó que lo había encontrado un particular, que estaba realizando sus tareas habituales de campo y fue quien alertó a la comisaría.

Los bomberos resguardaron el lugar mientras llegaba Gendarmería, Policía y personal de Incendios, todas fuerzas que estuvieron abocadas durante todos estos días en la búsqueda Artigas. Esperaron al médico de la Policía y a Criminalística de Chos Malal, ya que la dependencia es de esa ciudad, para que los profesionales pudieran certificar y autorizar el levantamiento del cuerpo. El helicóptero trasladó a los profesionales hasta Loncopué quienes luego se acercaron hasta el lugar del hallazgo.

A las 19:49, el helicóptero despegó con los profesionales de Chos Malal y comisario de policía a cargo, volando hacia el aeropuerto de Loncopué. "Se verificó, se autorizó que se levantara el cuerpo y ahí terminó nuestro trabajo", finalizó el jefe de bomberos. La Policía continuó con la labor de investigación.

El cuerpo del crianero fue hallado frente a su puesto, en el margen oeste del río Agrio, a unos 20 metros de la orilla. Estaba en avanzado estado de descomposición, lo que dificultó su reconocimiento inicial.