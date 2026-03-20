Todos miran al río: la inquietante teoría de la desaparición del abuelo

La desaparición del hombre de 77 años en Huarenchenque (Loncopué) sigue sin resolverse. Policía y bomberos continúan la búsqueda en la zona del río Agrio.

La desaparición de Segundo Daniel Artigas, un abuelo de 77 años, en el paraje Huarenchenque, Loncopué , ha generado una gran conmoción en la comunidad. A seis días de su desaparición, las fuerzas de seguridad intensifican los rastrillajes por tierra y aire, pero hay factores que inquietan a la familia y a los investigadores.

Según testimonios relevados por LM Neuquén , todo indicaría que el abuelo habría caído a las aguas del río Agrio . Esta teoría ha generado una gran preocupación, ya que este curso cordillerano es conocido por sus fuertes corrientes y aguas frías.

La búsqueda del abuelo comenzó el sábado pasado, cuando fue visto por última vez en el paraje Huarenchenque. Desde entonces, se han realizado rastrillajes terrestres y aéreos en la zona, con la participación de efectivos de la Policía del Neuquén, Bomberos Voluntarios y brigadistas del Sistema Provincial de Manejo del Fuego.

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Su familia se encuentra en estado de desesperación y angustia. Su nieta, Margarita Vázquez, en su momento expresó su preocupación por la salud de su abuelo, quien padece de problemas de salud y pérdida de memoria.

La investigación está a cargo de la Fiscalía Única de Zapala, y se han realizado varios rastrillajes en la zona. La Policía del Neuquén mantiene en vigencia un pedido de ubicación y paradero del abuelo, y solicita a cualquier persona que tenga información que se comunique con las autoridades (Comisaría 26 de Loncopué al (2948) 498033 o al 101).

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La teoría que apunta al río Agrio

Según pudo reconstruir LM Neuquén, la teoría del río se basa en que el abuelo vivía muy cerca de la costa del río Agrio, a menos de 50 metros. A pesar de que hay alambrados que delimitan la propiedad, se supo que existe un callejón que lleva directo al cauce de agua. Además, el río Agrio había aumentado su caudal en los días previos a la desaparición, lo que podría haber contribuido a que el abuelo se pudiera haber caído al agua, quizás de manera involuntaria.

Por otra parte, en la vivienda del abuelo se encontraron objetos personales, lo que ha generado inquietud en los investigadores y la familia. Entre los elementos hallados se encuentran: Billetera, anteojos y medicamentos.

La presencia de estos objetos en la propiedad sugiere que el abuelo no se preparó para salir de su hogar, lo que respalda de alguna manera la teoría de que se cayó al río.

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En una reunión de planificación de búsqueda, ocho de diez familiares del abuelo Artigas sostienen la teoría de que el abuelo se cayó al río Agrio, mientras que dos guardan la esperanza de que se encuentre extraviado en las zonas de montaña.

La mayoría de los familiares cree que la proximidad del abuelo al río y el aumento del caudal en los días previos a la desaparición respaldan la lamentable teoría que en las ultimas horas cobró mucha fuerza.

La búsqueda del abuelo: un esfuerzo conjunto

José Tapia, coordinador de manejo del fuego de la Secretaría de Emergencia y Gestión de Riesgo y bombero voluntario, informó que la búsqueda de don Artigas, desaparecido en Huarenchenque, continúa en varios sectores.

"La búsqueda no solamente está centrada en el río, sino también en todo lo que es la parte de la Pampa de Huarenchenque y Cajón del Manzano, todos esos lugares, la zona del cerro, donde hay puestos cerca de lo que tiene que ver con la comunidad", dijo Tapia.

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Ayer, las instituciones involucradas en la búsqueda, incluyendo la policía, bomberos y manejo del fuego, trabajaron en el río con buzos y un bote de goma, y también realizaron un rastrillaje en la zona con un grupo de canes. Sin embargo, no se encontraron novedades positivas.

Este viernes se continua la búsqueda en todos los sectores, incluyendo el río y las zonas aledañas. También se está considerando la posibilidad de utilizar nuevamente un helicóptero y drones si las condiciones climáticas lo permiten.

La búsqueda es un esfuerzo conjunto entre las instituciones y la comunidad, y se está haciendo todo lo posible para encontrar al abuelo.

La búsqueda de Daniel Artigas de 77 años en el río Agrio

La policía no descarta ninguna hipótesis

El comisario Octavio Olave, jefe de la Comisaría 26 de Loncopué, informó que la búsqueda del abuelo de 77 años continúa sin novedades. "No tenemos nada, continuamos con rastrillajes sectorizados y bomberos está recorriendo el río con embarcación", afirmó el jefe policial.

Al ser consultado sobre si la búsqueda se centra en algún sector en particular, Olave respondió: "No tenemos algo que oriente hacia donde se dirigió, por eso estamos trabajando también con rastrillajes en parajes". Sobre la posibilidad de que el abuelo haya fallecido, Olave fue claro: "No descartamos nada".

La policía sigue trabajando en la búsqueda del adulto mayor, con la colaboración de bomberos y otros organismos, y se están considerando todas las hipótesis posibles.