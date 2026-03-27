Buscan a un puestero desaparecido en la provincia de Neuquén

Se trata de un hombre de 45 años que fue visto por última vez hace seis días. Además, buscan a otro hombre de Junín.

La Policía de la provincia de Neuquén emitió un comunicado para dar con el paradero de un puestero que se encuentra desaparecido y que inició su búsqueda desde hace menos de una semana. También a otro desaparecido en Junín de los Andes.

El Departamento Centro Policiales informó a la comunidad que buscan la ubicación de un hombre que fue visto por última vez en Puesto Portezuelo el sábado 21 de marzo del 2026.

Se trata de Gustavo Millain, de 45 año s, ciudadano de nacionalidad argentina, cuyas características físicas -según la denuncia de un familiar- fue descripta como de contextura robusta, de una estatura de 1,70 metros, tez morena, cabellos cortos oscuros y ojos marrones.

La última vez que fue visto, hace seis días, estaba vestido con campera de color azul, pantalones también azules y borcegos negros.

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La Policía comunica que ante cualquier información deben comunicarse a la Comisaría 40 al (02942- 668635) de la localidad de Coviahue- Copahue o bien con la Fiscalía de la V Circunscripción, perteneciente a la Zona Norte de la provincia,.

Búsqueda en Junín de los Andes

La Policía también compartió la búsqueda del ciudadano Víctor Adrián Ose, de 47 años, cuya denuncia por su desaparición fue este viernes 27 de marzo.

De acuerdo a la denuncia, se trata de un hombre de nacionalidad argentina, de una estatura de 1,60 metros, de tez trigueña, cabellos cortis oscuros, ojos marrones, y de contextura física delgada.

Según la publicación oficial de la Policía de la provincia de Neuquén, el mayor fue visto por última vez en calle RIM 26 y Costanera, de la localidad cordillerana de Junín de los Andes.

No se pudo certificar si llevaba o no celular al momento de ausentarse, que fue durante esta jornada.

Informaron que la fiscalía interviniente es la Unidad Fiscal IV Circunscripción o bien a la unidad policial interviniente de la Comisaría 25° al teléfono (2944)-390161.