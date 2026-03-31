La megraobra de Avenida Mosconi en los puentes: cuál es el sector que estará listo en dos meses

Después de la instalación de los desvíos este sábado en la Avenida Mosconi a la altura de los puentes carreteros , este lunes se puso a prueba el nuevo esquema de circulación con la carga vehicular típica de un día hábil. Desde la Municipalidad de Neuquén aseguraron que la obra avanza según los plazos previstos y en dos meses ya se podrán usar los carriles definitivos.

El secretario de Infraestructura de la Muncipalidad de Neuquén, Alejandro Nicola, explicó en una entrevista radial que las actividades de la etapa 6 de la Avenida Mosconi avanzan tal como estaba planificadas. El tramo de unos 300 metros de extensión incluye un viaducto para conectar esta gran avenida con los puentes carreteros que unen Neuquén con Cipolletti y la primera intervención con desvíos se ejecuta en el sector de salida desde la capital provincial hacia territorio rionegrino.

"El avance de la obra está en la parte inicial en este lugar y vamos a ver cómo evoluciona. Pero en general la obra de la Mosconi venimos conlos tiempos previstos y en algunos sectores pudimos tener un avance importante al trabajar en tres turnos para acelerar el plazo de finalización. Lo vamos a replicar en esta etapa también", detalló.

El funcionario aclaró que en 60 días ya habrá un sector definitivo de la obra terminado, lo que permitirá no sólo retomar el flujo vehicular en la salida hacia Cipolletti sino también empezar a ver las ventajas del ambicioso proyecto vial que inició la Municipalidad y que se extenderá por un año completo.

Dron Avenida Mosconi antes de los puentes carreteros

Cómo se verá el sector una vez terminado

"Después de los dos primeros meses vamos a habilitar los carriles definitivos en ese tramo, que es de salida a Cipolletti", dijo el funcionario, que dio más detalles de cómo se verá el sector una vez que finalice todo el proyecto.

"Recordemos que la Mosconi es una avenida de diez carriles, que tendrá cuatro de circulación y uno de estacionamiento por cada lado", dijo y agregó: "En el caso del puente, se hará un viaducto para que aquellos que salen hacia Cipolletti o en el sentido contrario lo harán por arriba".

avenida mosconi proyecto 6

En este caso, la intervención será por los tres carriles externos de la Avenida. El secretario aclaró que el cruce elevado se hará sólo por los dos carriles centrales, mientras que los externos seguirán al mismo nivel.

"Cuando llegamos desde Neuquén a la altura de Primeros Pobladores, los dos carriles centrales se van a elevar para pasar por encima del viaducto y los dos carriles externos van a circular al nivel de la ciudad para conectarse con el carril de estacionamiento y el resto de las calles de la ciudad", dijo.

"Estos dos primeros meses estamos haciendo los dos carriles externos y el de estacionamiento, para que queden de forma definitiva", afirmó.

Gaido - recorrida obra - Avenida Mosconi (10) Claudio Espinoza

Y aclaró que "en paralelo se está desarrollando el viaducto, esta semana se estuvieron haciendo los estudios de suelo para cada base, porque es necesario confirmar las características que debe tener cada una de ellas. También hay que asegurarse que todo el suelo sea uniforme", dijo sobre la importancia de garantizar la estabilidad de una estructura que soportará una gran carga vehicular, ya que se calcula que por ese sector circulan unos 150 mil autos por día.

"En los próximos días empezamos a excavar para hacer las primeras fundaciones", dijo sobre la estructura del viaducto, que se desarrollará en talleres externos a la zona delimitada de trabajo de la Avenida y será trasladada luego para el montaje.

SFP Obra Mosconi puente (16) Sebastián Fariña Petersen

Cómo son los desvíos habilitados

El mapa confeccionado por la Municipalidad de Neuquén muestra que los automovilistas que transiten por la Avenida Mosconi en dirección Oeste - Este tendrán dos alternativas; una opción es desviarse hacia la derecha por la calle Aguado, justo a la altura del supermercado mayorista, para doblar a la izquierda dos cuadras después, sobre la calle Lázaro Martín (que es la continuación de Obrero Argentino) y ahí volver a virar a hacia la derecha para subir al puente.

La segunda opción es continuar por la Avenida Mosconi, pasar el supermerado mayorista y doblar a la derecha en la calle siguiente, que se llama Leales. Para continuar, una cuadra después hay que doblar a la izquierda y transitar unos metros por Río Uruguay, para volver a doblar a la derecha por calle Lules, y retomar, con un giro a la izquierda, la calle Lázaro Martín. Del mismo modo que en la primera alternativa, los conductores deberán doblar a la derecha al final de esta calle para subir al puente.

MAPA DESVIOS PUENTE MOSCONI

Los conductores que quieran salir de Neuquén a Cipolletti a través de la calle Primeros Pobladores no podrán llegar hasta la rotonda. Por el contrario, deberán doblar antes a la derecha para tomar la calle Carmen de Patagones. Como referencia, en esa esquina funciona un comercio de muebles de pino y artículos de mimbre que se llama Bicho Canasto, en un edificio de color verde. Luego, harán el mismo desvío que hacen el resto de los conductores por calle Aguado.

En tercer lugar, también hay cambios para los automovilistas que llegan al puente por el barrio Sapere y que acceden a la zona a través de la calle Alderete. Tras atravesar el cruce ferroviario, en lugar de acceder a la rotonda, los conductores deberán transitar por la calle Primeros Pobladores en el sentido contrario (de Este a Oeste) hasta llegar a calle Carmen de Patagones y hacer el mismo recorrido, tal como lo señala el mapa.