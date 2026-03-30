Se habilita el estacionamiento medido en la zona bancaria: cuándo será

El estacionamiento en el sector céntrico no estaba permitido entre las 8 y las 14 desde el 2010.

La Municipalidad de Neuquén reestructuró 190 estacionamientos en la zona bancaria . A partir del próximo lunes 6 de abril, se comenzará a cobrar estacionamiento en el sector durante todo el día. Así lo confirmaron desde la subsecretaría de Transporte.

Es por esto que durante la mañana de este lunes no se estaba cobrando estacionamiento en la zona bancaria. Según explicó el subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa, en diálogo con LM Neuquén, esta medida es parte de la reglamentación de una ordenanza sancionada el 10 de noviembre de 2025.

Esta ordenanza implicó la "recuperación" de más de 190 espacios que estaban restringidos sobre la avenida Argentina, entre Independencia y Carlos H Rodríguez, además de las primeras cuadras laterales de ese sector : Rivadavia, Juan B Justo y Carlos H. Rodríguez, entre otras. "La ciudad necesita módulos de estacionamiento , sobre todo en esa zona . Más módulos significa más rotación de vehículos", Dijo Espinosa.

A partir del 6 de abril el estacionamiento comenzará a estar habilitado entre las 8 y las 20.

zona bancaria.

Qué legislación se derogó para permitir el estacionamiento en zona bancaria

La legislación derogada buscaba prevenir las salideras bancarias evitando "la detención de vehículos en las puertas de los bancos y sus adyacentes" entre las 8 y las 14. Espinosa detalló que los bancos podrán solicitar reserva "paga, obviamente" de dos espacios, una de ellas para un auto de seguridad. Comentó, sin embargo, que hasta ahora ninguna entidad bancaria se ha comunicado con la Municipalidad para realizar la solicitud.

El funcionario también agregó que continúan vigentes las zonas reservadas para carga y descarga para camiones de caudales. Estos módulos sí funcionan solamente en el horario de los bancos (8 a 14).

SFP Estacioneamiento Medido SAEM (4).JPG

A partir del próximo lunes, las zonas comprendidas por las primeras cuadras de Juan B Justo, Carlos H. Rodríguez y Rivadavia, además de las cuadras de Avenida Argentina que tienen intersección con esas calles quedarán habilitadas para el estacionamiento.

Qué pasa con las plazas reservadas para personas con discapacidad

Según contó Espinosa, el Concejo Deliberante eliminó los espacios de estacionamiento para personas con discapacidad, teniendo en cuenta que exhibiendo el Certificado Único de Discapacidad (CUD) en el auto se puede estacionar en muchos espacios restringidos.

Sin embargo, la Municipalidad reestructuró también los módulos reservados para personas con discapacidad. Espinosa afirmó que, luego de esa medida, habrá un módulo por cuadra, incluyendo en la avenida Argentina, donde no había antes.

Los carteles de estacionamiento medido ya están instalados

Explicó que la cartelería del estacionamiento medido en zona bancaria ya se encuentra colocada con un "sticker" encima, que será quitado a partir del 6 de abril, cuando la medida ya cobre vigencia.

Recordó que a partir del 7 de abril, la empresa SAEM está autorizado a cobrar desde las 8 a las 20 en la zona bancaria donde antes no se podía estacionar y que, por lo tanto, también se podrán redactar infracciones en caso de que no se pague.