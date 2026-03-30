En 17 fotos: los trabajos sobre Avenida Mosconi en los puentes carreteros
Comenzaron los cortes que afectan al tránsito en el sector previo al cruce de Neuquén a Cipolletti. Unos 150 mil vehículos transitan por allí a diario.
Este lunes se vivió el primer día hábil con desvíos en la zona de los puentes por la obra que se ejecuta sobre la Avenida Mosconi, en Neuquén. El corte de la mano que va hacia Cipolletti comenzó el sábado y se mantendrá durante al menos dos meses, según el cronograma estimado por el municipio.
Se trata de un punto clave de la circulación diaria, ya que por el sector transitan cerca de 150 mil vehículos en jornadas laborables. Por ese motivo, se prevén importantes demoras a lo largo del día y un impacto mayor durante la tarde, cuando se produce el habitual regreso hacia Río Negro.
Las complicaciones ya se hicieron notar durante el fin de semana de inicio de la obra, con dificultades para circular y tiempos de viaje más extensos, lo que anticipa jornadas complejas en los horarios de mayor movimiento para quienes deban cruzar desde Neuquén capital hacia Cipolletti.
El ingreso desde la ciudad rionegrina se mantiene sin cambios por ahora, aunque también será intervenido más adelante. Para salir de Neuquén hacia Cipolletti, los conductores deben desviarse por Aguado, continuar por Lázaro Martín y retomar el acceso al puente carretero; quienes circulen por Alderete deberán descender por la colectora hasta Carmen de Patagones y completar el recorrido por el mismo circuito.
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