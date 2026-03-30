Neuquén La Mañana Avenida Mosconi En 17 fotos: los trabajos sobre Avenida Mosconi en los puentes carreteros

Comenzaron los trabajos sobre Avenida Mosconi en la zona de los puentes carreteros. Sebastián Fariña Petersen

Este lunes se vivió el primer día hábil con desvíos en la zona de los puentes por la obra que se ejecuta sobre la Avenida Mosconi, en Neuquén. El corte de la mano que va hacia Cipolletti comenzó el sábado y se mantendrá durante al menos dos meses, según el cronograma estimado por el municipio.

Se trata de un punto clave de la circulación diaria, ya que por el sector transitan cerca de 150 mil vehículos en jornadas laborables. Por ese motivo, se prevén importantes demoras a lo largo del día y un impacto mayor durante la tarde, cuando se produce el habitual regreso hacia Río Negro.

Las complicaciones ya se hicieron notar durante el fin de semana de inicio de la obra, con dificultades para circular y tiempos de viaje más extensos, lo que anticipa jornadas complejas en los horarios de mayor movimiento para quienes deban cruzar desde Neuquén capital hacia Cipolletti.