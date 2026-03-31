Vendimia Neuquina: un éxito y la apuesta a su consolidación
Durante marzo se realizaron actividades para celebrar al vino regional. Hubo música, shows y alta gastronomía.
Durante todo el mes de marzo se realizaron actividades para celebrar al vino de la región. En los más bellos paisajes de la zona, los eventos combinaron los mejores productos de las bodegas locales, con propuestas gastronómicas de gran nivel, muy buenos espectáculos musicales y hasta un evento deportivo de jerarquía.
Y en esta oportunidad, la Vendimia neuquina contó con el apoyo directo del gobierno provincial a través del Ministerio de Turismo.
LM Neuquén te acerco un suplemento especial sobre el evento que se desarrolló durante todo el mes.
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