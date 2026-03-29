Las mejores 19 fotos de la celebración de la Vendimia Neuquina 2026 en Cutral Co

Con total éxito, se sumó Cutral Co y su bodega a esta celebración que empieza a ser parte de la cultura de los neuquinos de los últimos tiempos.

En la Bodega Cutral Co Agua de Fuego se vivió un sábado vibrante, lleno de aromas, música y celebración, en el marco de la Vendimia Neuquina 2026, c onsolidando a la ciudad como un referente de la vitivinicultura regional.

La jornada estuvo marcada por la presentación de una edición especial de La Pueblada , inspirada en la historia y lucha de Cutral Co. Dos vinos con carácter se robaron todas las miradas: un intenso Cabernet Franc Rosé y un potente Malbec Syrah, ideales para los amantes del buen vino.

El viñedo se transformó en un escenario de alegría y encuentro: música en vivo, degustaciones y actividades para grandes y chicos hicieron que la celebración fuera completa. El broche de oro llegó con la actuación de Claudio Basso. Además, como novedad tecnológica, la bodega lanzó su página web (bodegacutralco.com.ar), permitiendo a todos comprar online y conocer más sobre su historia y productos.

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Durante su intervención, el Intendente puso en valor el camino recorrido por la bodega, agradeciendo especialmente a los técnicos agropecuarios que iniciaron este proyecto hace más de 15 años y que aún hoy continúan trabajando en el desarrollo del viñedo. En ese sentido, destacó la reconversión productiva que representa la vitivinicultura en una ciudad con un clima desafiante, como una apuesta estratégica de crecimiento y diversificación económica.

Vendimia Cutral Co

“Tenemos vinos de alta calidad. Estamos entre las mejores bodegas del país. Los insto a que Cutral Co pueda reconvertirse y tener futuro. Vamos a seguir promoviendo la vitivinicultura”, expresó.

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