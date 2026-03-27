Vendimia Neuquina en Centenario: exitosa segunda jornada del evento

La propuesta combina el polo con vinos, música y gastronomía. Se extenderá hasta mañana sábado, cuando se corone a los ganadores de La Copa de Los Hermanos.

La Vendimia Neuquina ya se consolida como un evento que llegó para quedarse en agenda.

Con un cálido clima y una amplia convocatoria, se desarrolló este viernes la segunda jornada de la última edición de la Vendimia Neuquina de la temporada 2026. El evento tiene lugar en La Sarita Polo Club de Centenario y combina este deporte con la presencia de bodegas de toda la provincia, productores locales, foodtrucks y música en vivo.

Se trata de una apuesta del Gobierno de la Provincia que este fin de semana concluirá, luego de una agenda cargada de actividades a lo largo y ancho de Neuquén durante todo el mes de marzo. En esta ocasión, decidieron dar un cierre de lujo de la mano de la Copa de Polo Los Hermanos.

La dinámica del evento incluyó tres jornadas: el primer día —jueves 26— estuvo enfocado principalmente en el polo, mientras que este viernes se sumaron las 15 bodegas, los carros de comida, productores locales y los DJs del momento.

“Es la primera vez que se hace en un espacio neutral. La idea era que sea un lugar lindo, que cada vez sea más reconocido como patrimonio turístico y con interés cultural para la provincia”, destacó María Buzeki, referente de La Sarita Polo Club y reconocida organizadora de eventos.

Torneo de Polo- Copa los hermanos- Vendimia 2026 (17) Maria Isabel Sanchez

Este sábado tendrá lugar la coronación de los ganadores del torneo de polo que ya va por su quinta edición. Además, será el final de temporada de una propuesta que buscó posicionar a los vinos locales en la agenda regional.

Una propuesta con mirada provincial

La edición de clausura del evento de vinos más importante de la región cuenta con la participación de 15 bodegas y productores vitivinícolas de toda la provincia. Entre ellas se pueden mencionar a Bodega Puerta Oeste, Impasse, Des de la Torre, Aicardi, Familia Schroeder, Bodega El Chacal, Bodega Patritti, Fincas del Limay, Constanza, Malma, Puribus, Tero Rengo, Bodega del Fin del Mundo, El Florón, Mabellini Wines y Bodega Cutral Co.

Esto se conjuga con una amplia oferta gastronómica, espacios para emprendedores y productores neuquinos, actividades para toda la familia.

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Además, este viernes se sumó el “after polo”, que estuvo a cargo de los DJs Darío Arcas y Puli Demaria. “Hoy tenemos a Puli Demaría, que viene de Buenos Aires. Mañana estarán Juli Valenzuela y también las Hermanas Alemán”, destacó Buseki.

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La Copa de los Hermanos

En esta edición, la Vendimia Neuquina se articuló con la tradicional Copa de los Hermanos. La competencia surgió inicialmente entre amigos y hoy convoca a jugadores de distintos puntos del país como Buenos Aires, La Pampa y Coronel Suárez.

“Está inspirada en Sole e Ito, que son los hermanos jugadores y dueños del club”, recordó Buseki, quien adelantó que en noviembre se viene la Copa Aniversario y trabajan en sumar una segunda cancha, La Sarita 2.

En ediciones anteriores, la convocatoria alcanzó alrededor de 4.000 personas en total, aunque este año se espera una cifra superior debido a la incorporación de la Vendimia.

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Al respecto, Marcelo Benítez, polista y referente de La Sarita, explicó que la competencia se desarrolló en tres categorías —alto, medio y bajo— con partidos disputados durante este jueves y viernes. Tras la fase clasificatoria y las semifinales, las finales se disputarán este sábado en el cierre, con un cronograma escalonado desde el mediodía.

“Los equipos están compuestos por jugadores locales y jugadores de afuera que hemos invitado. Eso eleva mucho el nivel del torneo”, destacó Benítez y agregó que están “muy satisfechos por la cantidad de gente, la cantidad de equipos y el acompañamiento de las empresas”.

De cara al futuro, el club proyecta la expansión de su infraestructura con una segunda cancha, la posibilidad de disputar partidos en simultáneo y la organización de nuevos torneos, como la Ladies Cup, un certamen exclusivo para mujeres previsto para abril.

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“Esto dejó de ser solo un evento deportivo para pasar a ser un evento social, donde la gente viene, disfruta y pregunta cuándo es la próxima edición”, afirmó e invitó a todos los que quieran acercarse por primera vez al club.

“El que quiera venir puede probar. Si no sabe andar a caballo, le enseñamos. También puede aprender a jugar”. “El que quiera venir puede probar. Si no sabe andar a caballo, le enseñamos. También puede aprender a jugar”.

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Una Vendimia federalizada

La Vendimia Neuquina 2026 marcó un punto de inflexión en la promoción del turismo vitivinícola, con un formato ampliado que integró múltiples eventos y el cierre en Centenario.

Desde la cartera de Turismo provincial y NeuquénTur, se impulsó por primera vez un calendario unificado de vendimias, articulando el trabajo del sector público con bodegas y emprendimientos privados de todo el territorio. La iniciativa permitió federalizar la propuesta, incorporando actividades tanto en el norte como en el sur neuquino.

“Es un evento que queríamos hacer desde hace mucho tiempo y, producto del trabajo con el sector privado, lo pudimos formalizar este año”, aseguró Silvana Cerda, Gerenta de NeuquénTur.

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El evento no solo superó las expectativas iniciales, sino que además se expandió: comenzó con seis actividades programadas y terminó con más de doce.

La estrategia apunta a consolidar la Vendimia como una fiesta durante todo el año, posicionando al vino neuquino como producto turístico y cultural.

“Pudimos empezar a mostrar todo lo que tenemos los neuquinos para ofrecer y hablar de nuestra cultura vitivinícola” afirmó Cerda. “Pudimos empezar a mostrar todo lo que tenemos los neuquinos para ofrecer y hablar de nuestra cultura vitivinícola” afirmó Cerda.

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Se extiende la Vendimia Neuquina 2026

Si bien este fin de semana se estimaba el cierre de la Vendimia, la funcionaria adelantó que el evento continuará durante todo abril en la cordillera neuquina en localidades como San Martín de los Andes.

“El sur tiene una vendimia más tardía por sus condiciones climáticas, así que vamos a estar acompañando también en abril”, destacó.

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Además, desde el organismo anticiparon que el calendario continuará durante el año con nuevos eventos vinculados al vino. “Después de la vendimia vamos a seguir con otros eventos vinculados al vino, como el Pinot Noir en agosto, que es nuestra cepa emblema”, concluyó Cerda.

Quienes quieran ser parte de la última jornada de la Copa de los Hermanos - Edición Vendimia pueden adquirir sus tickets ingresando a www.vendimianeuquina.com.ar para disfrutar de los vinos, buena gastronomía y la musicalización del DJ Julián Valenzuela y las Hermanas Alemán.