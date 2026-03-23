Vendimia neuquina: la apuesta de la Provincia a consolidar la ruta del vino

La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de la provincia del Neuquén, Leticia Esteves , estuvo en la celebración de la vendimia en la Bodega Familia Schroeder y aseguró que el apoyo de la provincia a estos eventos busca sumar para que la ruta del vino sea una apuesta estratégica del turismo neuquino.

“Crece cada año sin duda”, afirmó la funcionaria al ser consultada sobre la evolución de la vendimia en Neuquén. Pero este 2026 tiene un condimento especial: es la primera vez que el gobierno provincial acompaña de manera directa a los bodegueros, no solo en la difusión sino también en el armado de las actividades.

“Esperamos que sea la primera de muchas que podamos trabajar en conjunto”, aseguró a LM Neuquén , durante el evento del sábado pasado que reunió a cientos de personas en San Patricio del Chañar.

Vendimia Neuquina 2026 Bodega Familia Schroeder (13) Omar Novoa

La vendimia neuquina tiene ya su recorrido, aunque este año se percibió con mayor intensidad. La comparación con Mendoza surge de manera inevitable, ya que allí la celebración es un emblema consolidado desde hace décadas. Sin embargo, la ministra destacó que Neuquén está dando pasos firmes para fortalecer su propia identidad en torno al vino.

Apoyo del gobierno neuquino

Desde la mirada del gobierno, la vendimia es mucho más que una fiesta: es una herramienta concreta para dinamizar el turismo. “En Neuquén tiene sus años también, pero este año se sintió mucho más fuerte”, remarcó.

“Para nosotros sin duda es una forma de movilizar el turismo”, sostuvo. En esa línea, subrayó que la ruta del vino aparece como un eje estratégico para el desarrollo futuro de la provincia. “Es una ruta que va a ser estratégica en los próximos años y además tenemos muy buenos productos para ofrecer”, señaló.

Vendimia Neuquina 2026 Bodega Familia Schroeder (22) Omar Novoa

El acompañamiento estatal no es casual. Según explicó, se trata de una decisión orientada a consolidar productos turísticos que permitan diversificar la oferta de Neuquén más allá de sus destinos tradicionales. “Creemos que va a ser algo que se va a poder consolidar y uno de los productos que vamos a poder seguir potenciando y vendiendo”, indicó, en referencia al trabajo que se impulsa desde NeuquénTur.

En ese sentido, la funcionaria puso en valor el doble objetivo de la vendimia: por un lado, generar un espacio de disfrute para residentes y visitantes; y por otro, posicionar los vinos neuquinos en el mercado. “Es celebrar esta vendimia con mucha gente pasándola bien, pero también difundir nuestros vinos”, resumió.

Vendimia Neuquina 2026 Bodega Familia Schroeder (20) Omar Novoa

Los mejores vinos

La calidad de la producción local fue otro de los ejes de su discurso. “Los vinos neuquinos están a la altura de los mejores del país”, aseguró, y destacó especialmente al Pinot Noir como varietal insignia de la provincia. Este tipo de vino, explicó, no solo se distingue por su calidad, sino que forma parte de la identidad neuquina. “Es característico de nuestra provincia y es parte de lo que somos”, afirmó.

La ministra también hizo hincapié en el rol del sector privado en el crecimiento de la industria vitivinícola. “Son los que invierten, los que arriesgan, los que generan empleo”, destacó, al tiempo que remarcó la importancia de que el Estado acompañe ese desarrollo.

En paralelo, se refirió a un frente menos visible pero igualmente relevante: la defensa de la marca Patagonia. Según explicó, existe un litigio en tribunales internacionales vinculado al uso de esta denominación, y la provincia está acompañando a los bodegueros en esa disputa. “Es un emblema que tenemos que defender”, subrayó. La marca Patagonia no solo identifica un origen geográfico, sino que representa un valor agregado en términos de calidad y posicionamiento en el mercado.