La última cita de la Vendimia Neuquina 2026 combinará el polo con vinos y buena música

Se realizará del 26 al 28 de marzo en el Sarita Polo Club y ofrecerá degustaciones, gastronomía y propuestas para toda la familia.

El evento patagónico de la Vendimia Neuquina 2026 tendrá un gran cierre durante el próximo fin de semana. La propuesta combinará el deporte con la producción vitivinícola y el entretenimiento.

La última edición del año será del 26 al 28 de marzo en el Sarita Polo Club de Centenario donde se realizará la Copa de Polo Los Hermanos – Edición Vendimia , una actividad pensada para los residentes y visitantes.

A lo largo de tres jornadas, aquellas personas que asistan al evento podrán disfrutar de un entorno natural conjugado con partidos de polo . Los mismos se realizarán entre las 12 y las 17.

La iniciativa forma parte de las actividades oficiales de la Vendimia y se posiciona como uno de los momentos más esperados del calendario.

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Vinos, gastronomía y buena música

Los residentes y visitantes que decidan asistir, podrán conocer las más de 15 bodegas neuquinas que estarán presentes ofreciendo las degustaciones de sus vinos. Además, habrá una feria de emprendedores locales y un patio gastronómico con food trucks que completarán la experiencia.

Por su parte, la música estará a cargo de varios artistas que a lo largo de los tres días acompañarán la velada. El viernes 27, las actividades se desarrollarán de 17 a 23, a cargo del DJ Darío Arcas y la DJ Puli Demaría, ambos reconocidos en la escena nacional.

En tanto, el sábado 28, la programación comenzará a las 12 y se extenderá hasta las 23, con la musicalización de DJ Julián Valenzuela y las Hermanas Alemán.

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El evento contará también con espacios adecuados para todas las edades. La organización dispondrá un rincón para las infancias, cocina en vivo, actividades con caballos, ruleta de premios y diferentes propuestas recreativas que acompañarán cada jornada.

Precios y opciones

En relación a los precios, esta última edición de la Vendimia Neuquina tendrá diferentes alternativas.

El primer día, jueves 26, el acceso será gratuito para todas aquellas personas que se acerquen hasta el Sarita Polo Club. Mientras que el viernes 27 y sábado 28, habrá tres opciones. Por un lado, la Experiencia Vendimia que tiene un costo de $50.000 e incluye ingreso para ambos días, copa de vidrio y cuatro degustaciones.

También se podrá optar por la entrada general a un valor de $30.000 pesos o el ingreso para menores de 10 a 17 años a $20.000.

Para más información y compra de tickets, los interesados deberán ingresar en www.vendimianeuquina.com.ar