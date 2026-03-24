Vendimia neuquina en Cutral Co: la bodega Agua de Fuego celebra sus 4 años con un show imperdible

La celebración de la bodega incluirá el lanzamiento de una edición especial de vinos, música en vivo y propuestas gastronómicas.

La bodega Agua de Fuego de Cutral Co celebra sus 4 años con un show imperdible

En medio de la Vendimia neuquina , la bodega Agua de Fuego en Cutral Co celebrará un nuevo aniversario con una jornada que combinará vino, música y gastronomía.

La propuesta incluirá además lanzamientos con identidad local, en línea con el crecimiento del proyecto en la escena regional.

El evento se realizará el sábado 28 de marzo, desde las 17 y hasta la medianoche, en la bodega ubicada sobre la Ruta 22 , a la altura del kilómetro 1333. La propuesta está pensada para que vecinos y visitantes puedan recorrer el viñedo y disfrutar de distintas experiencias en un entorno natural.

Durante la jornada habrá degustaciones de los vinos de la casa, recorridos guiados y actividades vinculadas al mundo vitivinícola. Además, la música en vivo y la oferta gastronómica acompañarán la experiencia, en un formato que invita a disfrutar del atardecer y extender la celebración hasta la noche.

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El lanzamiento especial de la bodega

Aunque el aniversario de la bodega se celebró el 21 de marzo, por una cuestión de agenda se decidió trasladar el festejo a esta jornada, donde uno de los ejes será la presentación de una edición especial de la línea La Pueblada, inspirada en la historia y el carácter de Cutral Co.

La bodega, que es la única de carácter municipal en la provincia, presentará dos nuevos vinos —Cabernet Franc Rosé y Malbec Syrah— que buscan reflejar la identidad del territorio y acompañar el crecimiento del proyecto dentro de la escena vitivinícola neuquina.

El lanzamiento marcará además una nueva etapa, con una apuesta por consolidar una identidad propia a través de vinos que conectan el desarrollo productivo con la historia local.

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Música en vivo, gastronomía y recorridos por el viñedo

La música tendrá un rol central durante toda la jornada, con presentaciones en vivo y la participación de DJs y artistas locales, como Punto de Fuga y el Ballet Municipal. El cierre estará a cargo del músico cipoleño Claudio Basso, uno de los momentos más esperados del evento.

En lo gastronómico, la propuesta incluirá carnes a los fuegos desde el restó de la bodega y distintos stands con opciones como sushi y shawarma, ideales para acompañar los vinos. Por otro lado, durante el evento se realizarán degustaciones guiadas a cargo del sommelier Sergio Landoni.

La entrada tendrá un valor de $50.000 por persona e incluirá una copa institucional de la bodega y el acceso a tres degustaciones. Además, durante la jornada se podrán adquirir vinos por copa o botella.

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En caso de que el clima no acompañe, la organización prevé un plan alternativo: si la jornada no puede realizarse al aire libre, se trasladará al Centro Cultural José Rioseco de Cutral Co.