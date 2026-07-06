Argentina-Egipto: qué organismos y espacios tendrán horarios especiales en Neuquén.

El encuentro de la Selección volverá a modificar la atención al público en la capital provincial. Algunos ya confirmaron que cerrarán antes, mientras se aguardan anuncios de otras dependencias.

El partido entre Argentina y Egipto volverá a alterar la actividad habitual en Neuquén. Hasta el momento, dos instituciones confirmaron que el martes 7 de julio reducirán sus horarios de atención para que los trabajadores puedan seguir el encuentro de la Selección.

La Cooperativa CALF informó que sus oficinas de atención al público permanecerán abiertas únicamente hasta las 12. En tanto, el Mercado Concentrador del Neuquén adelantó el comienzo de su jornada y atenderá desde las 6:30 hasta las 11:30.

Con el antecedente del partido anterior frente a Cabo Verde , cuando numerosos organismos, comercios y oficinas cerraron antes para permitir que su personal pudiera ver a la Selección, se espera que durante las próximas horas se sumen nuevos anuncios.

Sin embargo, hasta ahora, CALF y el Mercado Concentrador son los únicos que comunicaron oficialmente cambios en sus horarios.

Cómo funcionará la atención de CALF

Desde la cooperativa eléctrica indicaron que el sector de atención presencial recibirá al público hasta las 12 del martes. Luego de ese horario, los usuarios podrán continuar realizando consultas y gestiones mediante los canales virtuales.

Además, permanecerán activos los servicios esenciales de la Guardia de Reclamos y Sepelios. Esto significa que, aunque las oficinas cierren antes, se mantendrá la asistencia ante inconvenientes vinculados con el suministro eléctrico.

Los usuarios podrán comunicarse mediante el sitio web oficial de la cooperativa, por WhatsApp al 299 328-1127 o a través de la línea gratuita 0800 333 2253.

El Mercado Concentrador adelantará su jornada

El Mercado Concentrador del Neuquén también tendrá un horario especial debido a que el encuentro coincide con su jornada habitual de atención.

Según se informó oficialmente, el predio abrirá sus puertas a las 6:30 y permanecerá habilitado hasta las 11:30. De esta manera, quienes necesiten realizar compras deberán acercarse durante la mañana y prever que el cierre será más temprano de lo habitual.

Desde la institución explicaron que la modificación responde exclusivamente al partido de la Selección Argentina.

Podrían sumarse más cierres

La expectativa está puesta ahora en las decisiones que adopten organismos públicos, municipios, bancos, comercios y otras oficinas de atención presencial. Durante el partido anterior frente a Cabo Verde, distintos espacios modificaron su funcionamiento, suspendieron turnos o permitieron la salida anticipada de sus empleados.

Por ese antecedente, se espera que este martes ocurra una situación similar. No obstante, se recomienda consultar los canales oficiales de cada organismo antes de concurrir, ya que por el momento no existe una disposición general y cada institución define su propio esquema de atención.