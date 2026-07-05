Temporada de invierno en Neuquén: se espera un récord de más de 180 vuelos semanales

Los aeropuertos de la ciudad de Neuquén Capital y Chapelco concentrarán cientos de frecuencias semanales. Se esperan turistas de diversos puntos del país.

Comienza la temporada de invierno en la provincia de Neuquén y se espera una programación aérea récord, una de las más importantes de los últimos años. Cientos de turistas llegarán a la cordillera y el resto del territorio provincial.

En el caso del Aeropuerto Internacional Presidente Perón de la ciudad de Neuquén, durante julio se contarán con más de 20 vuelos diarios , lo que representa alrededor de 140 frecuencias semanales, con conexiones directas desde Aeroparque, Ezeiza, Córdoba, Mendoza, Salta, Comodoro Rivadavia y Santiago de Chile.

Por otra parte, el Aeropuerto Aviador Carlos Campos, conocido como Chapelco y ubicado entre San Martín de los Andes y Junín de los Andes, recibirá entre seis y siete vuelos diarios, superando las 40 frecuencias semanales , con servicios provenientes de Aeroparque, Córdoba y Rosario.

De esta manera, ambos aeropuertos concentrarán más de 180 vuelos semanales, lo que será un récord absoluto para la provincia que permitirá acompañar la alta demanda turística prevista para las vacaciones de invierno y facilitar el acceso a los centros de esquí, parques de nieve y demás atractivos neuquinos.

La cordilera neuquina, uno de los lugares más visitados por turistas

Esta programación implica que durante los tres meses de la temporada invernal se concretarán más de 2.430 vuelos de llegada, una cifra que refleja el crecimiento sostenido de la conectividad aérea y el posicionamiento de Neuquén como uno de los principales destinos de nieve del país.

El aumento de las frecuencias busca responder al importante movimiento turístico esperado en localidades como San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa La Angostura, Caviahue-Copahue y otros destinos cordilleranos, que cada invierno reciben miles de visitantes atraídos por la nieve, los paisajes y la amplia oferta de actividades al aire libre.

La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, destacó que esto demuestra que Neuquén se posiciona en el mapa turístico nacional e internacional. "Tener más de 180 vuelos semanales durante la temporada y alcanzar un récord histórico de conectividad no es casualidad: es el resultado de una provincia que invierte, planifica y trabaja junto al sector privado para acompañar el crecimiento del turismo. Más vuelos significan más turistas, más trabajo y más oportunidades para cada una de nuestras regiones", expresó.

La afluencia turística también llega de Brasil. Aunque no existen vuelos directos entre Brasil y Neuquén, cada vez más extranjeros llegan a la provincia mediante conexiones aéreas. Una de las alternativas de Río de Janeiro o San Pablo realizan un viaje hacia Santiago de Chile y allí continúan su recorrido hasta la provincia.

Muchos viajan desde ciudades como Río de Janeiro o San Pablo hacia Santiago de Chile y desde allí continúan su recorrido hasta Neuquén. Otra alternativa frecuente consiste en arribar en vuelos directos a Bariloche, para luego trasladarse por vía terrestre hacia los destinos turísticos neuquinos.

Esta afluencia turística evidencia el creciente interés del mercado brasileño por los centros de esquí y los destinos de nieve de la Patagonia, impulsado por la conectividad regional y la proximidad entre los principales corredores turísticos.

Es así que Neuquén, con una infraestructura aérea fortalecida y una oferta turística que combina nieve, naturaleza y gastronomía, se consolida este invierno como uno de los destinos mejor conectados del país y se prepara para recibir un importante flujo de visitantes nacionales e internacionales.