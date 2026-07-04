Allanamientos terminaron con el secuestro de un revólver, más de 100 municiones y la imputación de un hombre

La investigación se inició por una causa de presunta tenencia y venta ilegal de armas de fuego en la localidad de Zapala.

Un importante operativo policial permitió avanzar en una causa por tenencia y comercialización ilegal de armas de fuego en Zapala. Como resultado de dos allanamientos simultáneos realizados en distintos domicilios de la ciudad, la Policía del Neuquén secuestró un revólver, más de un centenar de municiones de distintos calibres y demoró e imputó al principal investigado.

El procedimiento fue llevado adelante por la División Investigaciones Zapala, en el marco de una investigación impulsada por la Unidad Fiscal Única de Zapala, con autorización del Juzgado de Garantías.

Los procedimientos se realizaron durante la mañana del 2 de julio, luego de varias semanas de tareas investigativas desarrolladas por personal especializado de la División Investigaciones.

Según informó la Policía, los efectivos reunieron distintos elementos probatorios mediante trabajos de inteligencia, análisis e investigación, lo que permitió solicitar las órdenes de allanamiento para avanzar sobre los domicilios vinculados a la causa.

En el operativo participaron 21 efectivos policiales y cuatro móviles, con el apoyo de personal de la División Criminalística, la Brigada Rural, el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) y el Comando Radioeléctrico, que colaboraron en el desarrollo de las diligencias.

Qué secuestró la Policía durante los procedimientos

Durante el primero de los allanamientos, los investigadores demoraron e imputaron al hombre que era investigado por la causa.

Además, secuestraron 64 municiones calibre 22, de las cuales 51 eran cartuchos convencionales y 13 de punta hueca, además de un correaje de cuero y un teléfono celular que será sometido a pericias en el marco de la investigación.

En el segundo procedimiento, los efectivos encontraron y secuestraron un revólver calibre 38 Special junto con 49 municiones del mismo calibre, elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

En total, durante ambos allanamientos se incautaron 113 municiones, además del arma de fuego y otros elementos considerados de interés para esclarecer la presunta comercialización ilegal.

La investigación continúa en manos de la Justicia

Desde la Policía del Neuquén destacaron que el operativo representa un avance importante en una investigación destinada a combatir la circulación ilegal de armas de fuego en la provincia.

Asimismo, resaltaron el trabajo coordinado entre las distintas unidades policiales que participaron del procedimiento y el aporte realizado por Criminalística, la Brigada Rural, el GEOP y el Comando Radioeléctrico para garantizar el éxito de los allanamientos.

La causa continúa bajo la intervención de la Unidad Fiscal Única de Zapala, que ahora analizará las pericias sobre el arma, las municiones y el teléfono celular secuestrados para determinar el alcance de la presunta actividad ilegal e identificar posibles nuevos involucrados.