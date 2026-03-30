Abuso infantil: se complica la situación del exentrenador del Club Unión Vecinal por otros hechos aberrantes

La fiscalía neuquina está trabajando en forma intensa a partir de la recolección de nuevos elementos de prueba. Se hizo otra audiencia donde se revelaron más delitos.

El exentrenador del Club Unión Vecinal tendría varios delitos contra la integridad sexual de menores.

El exentrenador del Club Unión Vecinal investigado por abusos y otros delitos sumó otra acusación en su contra y se adoptó una dura medida en su contra. ¿Qué va a pasar con la causa y que otros hechos aberrantes le atribuyen?

La asistente letrada Cecilia Sabatte amplió los cargos contra el entrenador de fútbol de Neuquén , identificado por sus iniciales como D.E.M., quien desde el 19 de marzo permanece en prisión preventiva tras haber sido imputado por el presunto abuso sexual de uno de sus alumnos, pero también por otros delitos sexuales, como grooming, promoción de la prostitución, corrupción de menores y exhibiciones obscenas.

Durante la audiencia realizada este lunes, la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) precisó nuevos hechos y delitos contra la integridad sexual de adolescentes, en el marco de la investigación que continúa en curso.

La acusación fue actualizada a partir de la incorporación de nuevas situaciones que, según la fiscalía, ocurrieron entre 2025 y comienzos de 2026, en un contexto de confianza generado por el rol del imputado como entrenador y referente de los jóvenes dentro del ámbito deportivo.

club union vecinal

La asistente letrada de la unidad fiscal de Violencia Contra las Mujeres, Diversidades y Delitos Sexuales detalló que los hechos se produjeron tanto en espacios vinculados a la actividad futbolística -como entrenamientos, viajes y concentraciones- como a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería.

Exhibiciones obscenas y transferencias

Entre las nuevas imputaciones, Sabatte le atribuyó a D.E.M. haber realizado exhibiciones obscenas frente a adolescentes durante viajes del equipo, así como conductas de contacto físico indebido en entrenamientos y encuentros grupales. También describió un episodio en el que el imputado exhibió a jugadores una imagen íntima de otro menor de edad sin su consentimiento.

Además, detalló maniobras de captación mediante medios digitales, en las que el acusado contactó a adolescentes y les ofreció dinero a cambio de imágenes o videos de contenido sexual. Según se indicó, algunos de los jóvenes accedieron a esos pedidos y recibieron transferencias de dinero en distintas oportunidades.

Las distintas instancias del juicio y debate de pena fueron realizadas en la Ciudad Judicial de Neuquén capital. El violador condenado, más allá de la pena impuesta por los jueces, continuará en libertad porque la sentencia no está firme.

La fiscalía sostuvo que estas conductas se desarrollaron en un contexto de desigualdad y asimetría, en el que el imputado ejerció influencia sobre los adolescentes, lo que condicionó su comportamiento y dificultó que los hechos fueran advertidos o denunciados en un primer momento.

Acompañamiento de la querella

Sabatte encuadró los nuevos hechos en los delitos de exhibiciones obscenas agravadas (dos hechos, artículo 129 segundo párrafo del Código Penal), producción, tenencia y divulgación de material de abuso sexual infantil (artículo 128) y grooming (ocho hechos, artículo 131), todo en concurso real (artículo 55) y en calidad de autor (artículo 45 del Código Penal).

Junto a las querellas particular e institucional, la asistente letrada pidió al juez que dirigió la audiencia, Juan Guaita, que tenga por formulados los nuevos cargos.

Tras escuchar a las partes, el magistrado avaló las nuevas imputaciones, en los términos que describió la fiscalía.

asistente letrada flagrantes cecilia sabatte

Además, por pedido de la asistente letrada, el juez prorrogó por 4 meses la prisión preventiva, que originalmente se había fijado por un mes y estaba próxima a vencer. Para sostener el pedido, Sabatte argumentó que los riesgos procesales se mantienen vigentes y que incluso, con las nuevas imputaciones, se incrementaron.

Crece el peligro de fuga

El magistrado coincidió con los planteos del MPF y sostuvo que el principal riesgo es el entorpecimiento de la investigación, a partir de conductas atribuidas al imputado tendientes a influir sobre víctimas y testigos, incluso mediante contactos previos a declaraciones y ofrecimientos de dinero. En ese sentido, consideró que no existen medidas menos gravosas que permitan neutralizar ese riesgo.

Además, indicó que la investigación continúa y que también es necesario evitar la fuga del imputado, quien dispone de medios económicos para evadirse, así como impedir que vuelva a ejercer influencia sobre las víctimas.