Indignación: surgen nuevos detalles sobre el entrenador de fútbol acusado de abuso

La comisión directiva del Club Unión Vecinal aseguró que el DT fue apartado hace meses, a pesar de que la Justicia apenas formuló cargos hace unas horas.

Apenas unas horas han pasado desde que la fiscalía formalizó la acusación contra el abogado y entrenador de fútbol de Neuquén señalado por abuso sexual y corrupción de adolescentes a su cargo, pero destapó testimonios de padres que ya no se callan y piden Justicia. Desde el club donde se desempeñaba el entrenador también dieron su versión sobre los hechos que se investigan.

Cabe recordar que el Ministerio Público Fiscal (MPF) acusó este jueves a un entrenador de fútbol por una serie de delitos sexuales cometidos contra menores. Se trata de un abogado de unos 28 años, según pudo saber LM Neuquén , que además se desempeñaba en el cuerpo deportivo del Club Unión Vecinal, de Neuquén.

En una entrevista radial, la presidenta del club, Fabiana Cárdenas , confió este viernes que la primera información que encendió las alarmas sobre el joven entrenador, de apellido Mendoza , fue "a fines de enero de este año". El hoy imputado estaba hace ya tres años vinculado con el club barrial.

Los dichos que comenzaron a trascender apuntaban a "acoso" y la existencia de fotos y videos, "pero a nosotros no nos había llegado ni siquiera una denuncia de nada, ni de fiscalía, ni de comisaría, nada de nada", reconoció Fabiana al respecto. No obstante, sabían que algo había que hacer.

club union vecinal 3

"Nos reunimos como comisión directiva y lcon os coordinadores del club; la primera determinación que se tomó fue desvincularlo de la categoría y después se desvinculó al cuerpo técnico del club también, hasta que no se viera realmente lo que estaba pasando", confió.

Aunque una de las madres de las víctimas del entrenador asegura haber hablado meses atrás con la comisión directiva sobre ciertas sospechas, la presidenta del club asegura que "con nosotros jamás vino a hablar", sino que lo habría hecho en el grupo de padres.

"Ese es el malestar y el dolor que tenemos porque obviamente acá hay que resguardar a los menores de edad, hay que estar apoyando, hay que apoyar a la familia y, si nosotros esto lo hubiésemos sabido de antes, obviamente que se hubiesen tomado cartas en el asunto, como lo hicimos desde el primer momento", señaló.

El entrenador negó todo

En tanto, el entrenador -quien llegó a la institución recomendado por su abuelo, también integrante de la institución- negó todo ante el club. "Se enojó muchísimo y dijo que eran todas calumnias, que él iba a demostrar que era todo mentira porque era un problema personal que él tenía con esta mamá porque aparentemente le llevaban un juicio aparte", confió Cárdenas.

En este punto, cabe recordar que el acusado es también abogado particular dedicado al fuero civil y son varias las familias que también lo están señalando por presuntas estafas, cometidas mientras simulaba patrocinarlos en diversas causas, ajenas al club.

El hecho de que Mendoza haya sido acusado esta semana trae algo de tranquilidad entre los afectados, pero lo cierto es que la investigación recién comienza. Desde el Club Unión Vecinal aseguraron que continúan acompañando a las familias.

club union vecinal 2

"Hemos tenido reuniones con papás de las otras categorías también, explicando la situación, estamos acompañando, estamos con abogados, estamos con psicólogos; hoy tenemos reunión nuevamente con un equipo de psicólogos y doctores, a la tarde después tenemos reunión con los papás nuevamente. Hay chicos que se fueron del club, hay chicos que se quedaron, familias que siguen acompañando", confió Cárdenas.

En tanto, las actividades habituales del club se siguen desarrollando con normalidad y ya se jugó el primer partido del torneo.

En este sentido, la presidenta sostuvo: "El acompañamiento que se les está brindando desde el club es bastante, principalmente los técnicos, el coordinador, la verdad que en eso estamos muy pendientes, como lo hicimos siempre".

Por último, cerró: "La verdad que nos tiene a todos mal porque el nombre del club, de la institución, que los chicos estén pasando por esta situación no es nada bueno. Acá lo único que hay que hacer es aguardar y trabajar por los chicos y pelear hasta lo último para que pague todo el daño que le hizo a estos chicos".

La acusación contra el entrenador

El imputado fue acusado por la justicia por abuso sexual, grooming, corrupción de menores, promoción de la prostitución y exhibiciones obscenas. Los hechos habrían ocurrido en un contexto de confianza generado por su rol como entrenador, lo que facilitó el acercamiento a las víctimas.

De acuerdo con la investigación, los sucesos comenzaron en 2025, cuando D.E.M. contactó a uno de los adolescentes para sumarlo a un equipo. A partir de allí, generó un vínculo cercano que incluyó entrenamientos, viajes y encuentros fuera del ámbito deportivo, que se extendieron hasta marzo de este año.

Según la acusación, el imputado habría realizado ofrecimientos de dinero a cambio de contenido sexual, amenazas hacia el entorno familiar y contactos físicos sin consentimiento, en distintos momentos y lugares.

SFP Fiscalia Ministerio Publico Fiscal (1).JPG Sebastián Fariña Petersen

Además, la fiscalía indicó que el entrenador realizaba regalos como botines, teléfonos y viajes, prácticas que no eran habituales. También habría solicitado el envío de imágenes íntimas a cambio de dinero, en un esquema que podría involucrar a otros integrantes del equipo.

El juez de garantías Marco Lupica Cristo dictó su prisión preventiva por 15 días mientras la defensa intenta conseguirle un domicilio para cumplir una detención en esa modalidad.