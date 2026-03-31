Sueldos de estatales en Neuquén: el dato clave del operativo de pago que se activa este martes 31

Tal como anunció el Ejecutivo, este martes 31 de marzo se percibirán los haberes correspondientes al mes en curso.

Sueldos de estatales en Neuquén: el dato clave que se activa este martes 31

El gobierno provincial depositará este martes 31 los sueldos correspondientes a marzo. La fecha fue confirmada por la Secretaría de Prensa y Comunicación.

La medida alcanza a los agentes activos del Consejo Provincial de Educación (CPE), Salud, Policía, Administración Central y Organismos Descentralizados. Y alcanza también al sector pasivo del Instituto de Seguridad Social del Neuquén.

"La administración que conduce el gobernador Rolando Figueroa continúa garantizando el pago de salarios antes de la finalización del mes , gracias al programa de austeridad implementado para optimizar los recursos del Estado, eliminar gastos innecesarios y fortalecer las partidas destinadas a áreas esenciales como Educación, Salud, Seguridad e Infraestructura", destacó el Ejecutivo.

Cajeros automáticos.

Aumentos y extras docentes en Neuquén durante 2026

Los docentes tendrán un esquema de aumentos salariales que se aplicará de manera escalonada durante lo que resta de 2026 y hasta comienzos de 2027, con actualizaciones vinculadas al Índice de Precios al Consumidor (IPC), adicionales específicos y el pago de aguinaldos ajustados por inflación.

Con los sueldos de marzo, se hará efectivo el pago de la ayuda escolar actualizada por IPC. Durante el segundo trimestre se aplicarán incrementos vinculados al IPC y se actualizará el medio aguinaldo.

En abril, se actualizará el adicional docente de acuerdo con la variación del IPC.

Luego, en mayo, se realizará la actualización salarial correspondiente al primer trimestre de 2026, por lo que los docentes cobrarán sus haberes con el aumento derivado de la inflación registrada en ese período.

En junio, además, se abonará el medio aguinaldo actualizado por IPC, lo que implica que el Sueldo Anual Complementario también reflejará la variación inflacionaria.