Él lo sujetó y ella clavó el cuchillo en el Anfiteatro del Parque Central: detalles del brutal ataque

Se trata de una pareja en situación de calle que "fueron directamente a buscarlo". El apuñalado continúa internado en el hospital Castro Rendón.

Tras la conmoción generada por la secuencia de violencia extrema en pleno centro de Neuquén , el Ministerio Público Fiscal (MPF) formuló cargos a un varón y una mujer por intentar asesinar a una persona a la que atacaron con un cuchillo en el Parque Central . Se revelaron detalles de cómo fue el accionar conjunto para atacar y escapar con un "total desprecio por la vida".

La acusación la realizó este domingo el fiscal del caso Andrés Azar, de la fiscalía de Homicidios, durante una audiencia en la que pidió que ambos permanezcan detenidos con prisión preventiva mientras avanza la investigación, con modalidades diferentes.

Como había adelantado LM Neuquén a través de información confirmada por el comisario Marcos Mazzone, de acuerdo a la información provisoria recolectada el hecho fue cometido el sábado en la zona del Anfiteatro Gato Negro a la altura de las vías, a las 1.30 e intervino la Comisaría Primera.

parque central anfiteatro apuñalado La víctima quedó tendida en el interior del Anfiteatro con una grave herida de arma blanca en el abdomen.

Prisión preventiva para el varón y domiciliaria para la mujer

El representante del MPF atribuyó a ambos el delito de homicidio simple en grado de tentativa y en calidad de coautores por el hecho cometido a la altura de calle Yrigoyen.

En tanto, como medida cautelar, requirió la prisión preventiva por un plazo de cuatro meses, con el argumento de que existe riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación. En el caso del E. E. E solicitó que cumpla la preventiva en una unidad de detención. Entre los motivos, subrayó que tiene una condena condicional de noviembre del año pasado y 15 hechos entre amenazas y delitos contra la propiedad.

Para D. A. Q. M solicitó la prisión domiciliaria con rondines diarios y sorpresivos. La jueza de garantías que dirigió la audiencia, Natalia Pelosso, avaló la formulación de cargos, estableció un plazo de investigación de cuatro meses y avaló la prisión en los términos requeridos po Azar.

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Cómo fue el cruel ataque con "total desprecio por la vida"

El contexto del brutal ataque habría sido una juntada entre personas en situación de calle en las escalinatas del Anfiteatro. De acuerdo a la acusación de Azar, irrumpieron con violencia la acusada identificada por las siglas D. A.Q.M y el acusado E. E. E.

La mujer fue la primera en agredir a la víctima: le dio una patada por la espalda, comenzó una discusión y luego el imputado lo tomó por detrás y lo agarró del cuello.

En ese momento, cuando la víctima estaba en total estado de indefensión e inmovilizado, ella apuñaló al hombre con un cuchillo tipo “Tramontina” en la zona del esternón.

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Luego, “con total desprecio por la vida, se fueron dejando a la víctima a su suerte”, señaló el fiscal durante la audiencia- Los testigos de la agresión lograron alertar a la Policía sobre lo ocurrido y rápidamente arribó una ambulancia del Sistema Integral de Emergencias del Neuquén (SIEN) para asistir al herido.

Sobre la base de la descripción física y de vestimenta del acusado y la acusada que hicieron dos testigos presenciales, la Policía comenzó una búsqueda que permitió ubicarlos algunos minutos después. Las cámaras relevadas por Monitoreo detectaron que en su huída habían cruzado la Avenida Argentina, ella con el cuchillo en la mano. A la altura de Olascoaga y Mitre, en cercanías al Cenotafio en homenaje a los caídos en las Islas Malvinas Argentinas ambos fueran demorados.

En el lugar de la demora, la mujer descartó un cuchillo que de acuerdo al trabajo que realizó personal de criminalística, tenía manchas que serían de sangre en el mango y la hoja. A su vez, al ser peritadas las vestimentas de los detenidos, se encontraron manchas hemáticas que también serán peritadas.

Cómo sigue el hombre apuñalado

EL fiscal del caso especificó que el hombre agredido permanece internado en estado grave en el hospital Castro Rendón.

De acuerdo al comisario Mazzone, la víctima tiene 31 años y también estaba en situación de calle. "Se constató una lesión en el esternón y fue operado, sigue evolucionando en el día a día, es un cuadro complejo", sostuvo.

"Sigue en estado crítico", destacó el fiscal Azar y apuntó: "Entendemos que se conocían porque fueron directamente a buscarlo, pero es materia de investigación".