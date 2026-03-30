Brutal ataque en el Anfiteatro del Parque Central: un hombre fue apuñalado

Dos personas fueron detenidas en la Comisaría Primera tras el ataque. El cuchillo serrucho que fue utilizado como arma fue secuestrado.

La víctima quedó tendida en el interior del Anfiteatro tras ser apuñalado con un arma blanca en el abdomen.

Este fin de semana el Parque Central fue el escenario de una secuencia de extrema violencia con el saldo de una persona herida de gravedad. Todo comenzó por una pelea entre personas en situación de calle a la altura de calle Yirigoyen y San Martín que terminó en un brutal ataque con arma blanca .

"Fue a la 1:45 del sábado, en el sector del Anfiteatro, cuando personas en situacion de calle tuvieron un intercambio, fue una pareja compuesta por un hombre y una mujer que habrían apuñalado a otro con un cuchillo", señaló a LM Neuquén el Comisario Marcos Mazzone.

El hecho fue advertido por otras personas que estaban en el lugar y advirtieron a la Policía las características de ambas personas que escaparon rápidamente del lugar. La víctima quedó tirada en el interior del anfiteatro, con una sangrante lesión.

Detenidos en la Comisaría Primera

Además, la huida quedó registrada por el sistema de cámaras municipal que los captó cruzando la Avenida Argentina. "Fue monitoreado, filmado y tras acudir servicios de seguridad logramos demorar en el Cenotafio a los Caídos de Malvinas a ambos sujetos", indicó el comisario quien también destacó la colaboración de los testigos.

A través de las cámaras, agregó que pudieron localizar el arma utilizada tras ser descartada por los fugitivos: "Logramos secuestrar el cuchillo serrucho y quedó sujeto a pericias".

Los agresores tenían 31 y 26 años de edad, y quedaron sujeto a la formulación de cargos por "tentativa de homicidio" que está prevista a realizarse esta mañana. Por su parte, Mazzone aportó información sobre los antecedentes: delitos menores y contravenciones.

Comisaría 1 - Comisaria Primera

Por su parte, la víctima, también un hombre en situación de calle de 31 años, fue derivado al hospital Castro Rendón en ambulancia del SIEN y quedó alojado en el cuarto piso del hospital. Allí constataron una lesión en el abdomen por la que tuvo que ser operado.