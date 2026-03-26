Brutal ataque a un comerciante en plena calle del oeste neuquino: lo apuñalaron delante de su hijito

El hecho ocurrió en la zona comercial del oeste nequino, en Belgrano y Godoy. El video del ataque muestra que hubo una discusión previa de tres contra uno.

Un violento episodio registrado el miércoles por la tarde en la zona comercial del oeste neuquino, en calle Godoy casi Belgrano, terminó con un joven de 28 años apuñalado luego de una discusión . El ataque ocurrió delante de su hijo de seis años , quien observó la crueldad de la escena.

La víctima es Ezequiel Calfunao , quien fue sometido a una cirugía de urgencia en el Hospital Castro Rendón dado que tenía gran cantidad de sangre en el pulmón. Su familia confirmó que la operación fue exitosa, aunque fue inducido a un coma y las próximas horas serán determinantes para su evolución.

En tanto, lanzaron una campaña solidaria para encontrar testigos o personas que puedan aportar información sobre los protagonistas del brutal ataque que permanecen prófugos.

El video que reconstruye el ataque

La investigación avanza con el análisis de cámaras de seguridad que permitieron reconstruir la secuencia del hecho sobre el que giran dos líneas de investigación sobre el origen del conflicto.

En las imágenes se observa que un Volkswagen Voyage gris se encontraba detenido en el semáforo cuando el comerciante se acercó al vehículo e increpó a sus ocupantes. Segundos después, los tres hombres descendieron del auto y comenzó una pelea con empujones y golpes de puño.

En medio de la agresión de tres contra uno, uno de ellos sacó un cuchillo y lo apuñaló a la altura del tórax. Tras el ataque, los agresores volvieron al auto y escaparon del lugar.

godoy y belgrano apuñalado

Toda la escena ocurrió a plena luz del día y fue presenciada por el hijo pequeño de la víctima que permaneció de pie a unos pasos hasta que la riña se traslada fuera de cámara y el niño es abordado por una trabajadora de delantal que se acerca a protegerlo.

Dos hipótesis sobre el origen del conflicto en el oeste neuquino

Este video, que sitúa a la víctima en un reclamo hacia los atacantes, dio pie a sospechas sobre una posible estafa o deuda que mantenían con él. Sin embargo, las autoridades aún no ampliaron por el suceso. En tanto, en diálogo con LU5, Tomás Calfunao, su hermano, expresó que aparentemente se trata de una discusión de tránsito.

"Resulta que Eze estaba llegando al local, estaba estacionando, estas personas se ve que venían transitando y por alguna razón tuvieron una discusión de tránsito por la maniobra, no sé por qué, empezaron a tocarle bocina porque eso me dijo un vecino, empezaron a escucharse los insultos, entonces Eze baja y estas personas quedan justo afuera del local el semáforo porque el local está casi en la esquina con Belgrano sobre Godoy.

"Se baja, empieza a discutir, le empiezan a insultar, se baja uno, empiezan a pelearse a golpes de puño y ahí se bajan otros dos y uno de ellos le clava un cuchillo".

Un torniquete y el traslado urgente al hospital

"Yo no estaba en ese momento, sino en mi casa de Gran Neuquén, mi mamá me llamó diciendo que habían apuñalado a Eze. Agarramos la camioneta y fuimos enseguida. Cuando llego a Godoy y Belgrano me encuentro con toda la policía y un montón de gente", relató.

Tomás fue quien trasladó a su hermano en la camioneta familiar hasta el hospital Heller, escoltado por la policía, en lo que fueron momentos de extrema angustia. “Mi mamá cuando lo vio tuvo un ataque de pánico tremendo. Pensaba lo peor”, contó.

"Estaba con los vecinos que le estaban haciendo un torniquete en la zona lumbar, gracias a los chicos del kiosco que ayudaron a subirlo a la camioneta, uno de los policías me dijo bueno yo te escolto, hizo favor de abrir el paso hasta el Heller", dijo. El hospital afortunadamente quedaba a pocas cuadras, aunque por la gravedad tuvieron que derivarlos al hospital Castro Rendón donde fue operado durante la noche.

HOSPITAL CASTRO RENDON - INGRESO AMBULANCIA - GRANDE

“Sabíamos que estaba complicado porque había perdido mucha sangre. Cuando nos avisaron que la operación había sido un éxito nos quedamos más tranquilos”, dijo Tomás. Sin embargo, remarcó que el estado de salud sigue siendo delicado: “Los médicos nos dijeron que las próximas horas son claves para saber su evolución”.

Mientras tanto, la familia espera avances en la investigación para identificar a los agresores. “Esperemos que podamos hacer algo y que se haga justicia por lo que le hicieron a mi hermano”, concluyó. Al respecto de la identidad de los hombres, solo se sabe que uno vestía una remera roja, y sería quien le asestó el cuchillazo.