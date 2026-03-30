Además de patrulleros, el conductor del auto robado que escapaba por Avenida Mosconi chocó a una moto y fue imputado

El video aporta la secuencia del momento más peligroso de la fuga. El delincuente quedó en prisión preventiva tras ser imputado por seis hechos.

Tras el violento impacto del choque ocasionado por el delincuente que escapaba en un auto robado el motociclista se fracturó la clavícula.

El caso de la peligrosa persecución policial ocurrida el miércoles por la noche en la Avenida Mosconi sumó nuevas imágenes y un avance judicial. El conductor del auto robado quedó grabado cuando tomó la colectora en contramano y embistió a una moto, episodio por el que finalmente fue imputado y quedó en prisión preventiva.

La persecución se inició alrededor de las diez de la noche del miércoles, cuando un operador del Centro de Monitoreo Urbano advirtió al personal de calle sobre la aparente conducción irregular que se observaba del conductor de un Chevrolet Corsa color champagne, a quien divisaron en inmediaciones de Avenida Mosconi y Lázaro Martín .

Tal como informó LM Neuquén, la fuga terminó con patrulleros dañados y el motociclista gravemente herido . Sin embargo, las nuevas imágenes permiten reconstruir con mayor precisión el nivel de riesgo que generó la huida a alta velocidad por una de las arterias más transitadas de la ciudad.

persecucion mosconi

El video del choque del auto robado a la moto

En cuestión de dos segundos, el intento de fuga del delincuente se convirtió en un accidente de tránsito que le podría haber costado la vida a un trabajador que transitaba por la colectora de Mosconi.

El registro muestra precisamente el instante en que el Corsa que escapaba de la Policía se desvía en sentido contrario al tránsito y en esa maniobra desesperada, termina impactando de lleno contra una moto que circulaba ajena a la persecución.

El video, a su vez, muestra un momento inquietante, cuando los patrulleros que perseguían al fugitivo estuvieron a punto de arrollar al motocilista que yacía en el piso.

Violenta persecución: robaron, se dieron a la fuga y chocaron una moto

El motociclista sufrió lesiones graves y debió ser trasladado al hospital Castro Rendón, donde se constató que presentaba, entre otras heridas, una fractura de clavícula. La secuencia se suma a los daños que ya se conocían: durante la fuga el conductor chocó dos móviles policiales y rozó un tercero antes de ser finalmente detenido.

Imputado tras el robo, fuga, persecución y choques

De acuerdo a la acusación del Ministerio Público Fiscal, el hecho se inició el 25 de marzo cerca de las 22 en inmediaciones de calle Linares, cuando una mujer de 62 años fue interceptada por el Chevrolet Corsa que había sido robado horas antes.

Del auto descendieron el imputado, identificado como J.V.V., y una adolescente menor de edad no punible. Mientras la menor sujetaba a la víctima, el hombre la golpeó y le robó la cartera y el teléfono celular. Luego huyeron junto a otra mujer.

Un testigo comenzó a perseguirlos y alertó a la Policía, lo que permitió localizar el Corsa minutos después y dio inicio a la persecución que atravesó distintas calles de la ciudad.

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Al advertir la presencia policial, el conductor escapó a gran velocidad, circuló en contramano, desobedeció las órdenes de detención y terminó provocando múltiples choques: primero contra patrulleros y finalmente contra la moto en la esquina de Perticone y Winter. Tras el último impacto, intentó huir a pie, pero fue interceptado y detenido.

Prisión preventiva

El fiscal del caso Horacio Maitini y la asistente letrada Silvia Garrido formularon cargos contra el conductor por una serie de delitos en concurso real:

robo simple agravado por la participación de una menor de edad

por la participación de una menor de edad daño agravado (dos hechos)

(dos hechos) resistencia a la autoridad

lesiones graves culposas agravadas por darse a la fuga y no socorrer a la víctima

por darse a la fuga y no socorrer a la víctima encubrimiento

Durante la audiencia, la fiscalía solicitó la prisión preventiva por dos meses al considerar que existe peligro de fuga por no sometimiento al proceso. La jueza de garantías Natalia Pelosso avaló el pedido, tuvo por formulados los cargos y dispuso que el imputado permanezca detenido mientras avanza la investigación.

La persecución que comenzó como un seguimiento por conducción sospechosa terminó así con una imputación múltiple, patrulleros destruidos y un motociclista herido en el momento más peligroso de la fuga.