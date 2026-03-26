Peligrosa persecución por Avenida Mosconi: iban en un auto robado y chocaron a un patrullero

Ocurrió el miércoles por la noche. Los sospechosos fueron detenidos tras chocar, también, contra una moto.

Una peligrosa persecución generó preocupación en transeúntes y automovilistas que circulaban por la Avenida Mosconi el miércoles por la noche. Un patrullero fue chocado y terminó con importantes daños y un motociclista ajeno al conflicto terminó internado.

Según informó la Policía, la persecución se inició alrededor de las 23 del miércoles , cuando un operador del Centro de Monitoreo Urbano advirtió al personal de calle sobre la aparente conducción irregular que se observaba del conductor de un Chevrolet Corsa color champagne, a quien divisaron en inmediaciones de Avenida Mosconi y Lázaro Martín .

De inmediato, el personal policial de la Comisaría 19 inició un patrullaje por el sector para ubicar el rodado y logró hacerlo tras algunos minutos en la intersección de Primeros Pobladores y Félix San Martín.

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No obstante, al intentar hacer detener la marcha para identificar al conductor, este emprendió la fuga a alta velocidad, iniciándose la persecución.

Los efectivos de la fuerza indicaron que se realizó "un seguimiento controlado" por distintas calles de la ciudad, mientras desde el sistema de monitoreo se realizaba un seguimiento en tiempo real a través de distintos domos estratégicos, para asegurarse de no perder de vista al conductor.

La velocidad y la desesperación por perder a los efectivos le jugaron una mala pasada al sospechoso, quien durante la huida terminó chocando su auto contra un móvil policial de la Comisaría Segunda, que también participaba de la persecución, en la intersección de Avenida Mosconi y Saturnino Torres. LM Neuquén pudo obtener una fotografía del móvil siniestrado.

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Sin embargo, el conductor lo intentó una vez más: lejos de detenerse, continuó su marcha y en calle Winter rozó otro patrullero.

Finalmente, al llegar a Perticone, colisionó por segunda vez, contra una motocicleta Honda XR cuyo conductor debió ser trasladado al Hospital Castro Rendón para su atención. Esto dio por finalizado su escape.

Los policías lograron demorar al conductor y demás ocupantes del Corsa, constatando además que el auto presentaba un pedido de secuestro por robo, vigente y solicitado por la Comisaría Tercera, lo que explicaría el motivo de la huida.

Por el momento, el conductor quedó bajo investigación por encubrimiento del bien robado.

Atraparon a un hombre armado que intentó entrar a una casa

El mes pasado ocurrió un episodio que involucró el uso de arma de fuego y generó gran tensión en el barrio Valentina Norte del oeste neuquino: denunciaron el intento de ingreso a una vivienda y personal de la Comisaría 12 debió intervir. Mientras los efectivos realizaban el rastrillaje se escucharon disparos, hasta que se logró el hallazgo y la demora del sujeto.

El procedimiento se inició a las 9.30 de un martes, cuando el Centro de Operaciones Policiales (COP) emitió un requerimiento que advertía sobre movimientos sospechosos en una casa ubicada en la calle Punta Indio y Crouzeilles. Según la información oficial, un individuo vestido con ropa oscura habría intentado entrar a la propiedad, lo que generó preocupación.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el sospechoso ya se había dado a la fuga a pie y se desplazaba por el interior de las chacras cercanas, favorecido por un sector que dificulta la búsqueda de personas.

De inmediato, se montó un operativo más nutrido para tratar de ubicarlo y de que la situación escale. Mientras los policías realizaban las diligencias para reconstruir lo ocurrido y dar con el hombre se escucharon detonaciones de armas de fuego. Esa señal elevó el nivel de alerta y obligó a reforzar el despliegue del operativo, ante el potencial riesgo para los vecinos.