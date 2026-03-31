Más de 600 corredores participaron de la 3ra edición de RUN X-PERIENCE en Alto Comahue
La carrera se consolidó como uno de los eventos deportivos más convocantes de la ciudad, con una propuesta inclusiva que combinó deporte y naturaleza.
Alto Comahue Shopping llevó adelante la tercera edición de RUN X-PERIENCE, su carrera de trail, con una convocatoria de más de 600 participantes, reafirmando su posicionamiento dentro del calendario deportivo de Neuquén.
La jornada se desarrolló el domingo 29 de marzo, con largada y llegada en el shopping, que funcionó como punto de encuentro y centro de actividades para corredores, familias y público general.
Con circuitos de 15K y 7K competitivos, junto con modalidades participativas de 2K familiar y categoría Kids, la propuesta volvió a destacarse por su carácter inclusivo, convocando a perfiles diversos y promoviendo el deporte al aire libre.
El recorrido combinó tramos urbanos con el entorno natural característico de Neuquén, incluyendo la barda, uno de los paisajes más representativos de la ciudad.
Crecimiento y comunidad
En el marco de su 11° aniversario, Alto Comahue reafirma a través de RUN X-PERIENCE su compromiso con la comunidad y la promoción de hábitos saludables.
La edición 2026 mostró un crecimiento sostenido respecto a años anteriores, tanto en nivel de participación como en convocatoria general.
“RUN X-PERIENCE es una iniciativa que refleja nuestro vínculo con la comunidad. Nos enorgullece ver cómo el evento crece año a año y se convierte en un espacio de encuentro para tantas familias”, expresó Natalia Cozza, Center Manager de Alto Comahue.
Con tres ediciones realizadas, RUN X-PERIENCE continúa posicionándose como una plataforma que integra deporte, naturaleza,bienestar y comunidad en la ciudad de Neuquén.
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