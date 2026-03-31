Más de 600 corredores participaron de la 3ra edición de RUN X-PERIENCE en Alto Comahue

La carrera se consolidó como uno de los eventos deportivos más convocantes de la ciudad, con una propuesta inclusiva que combinó deporte y naturaleza.

Más de 600 corredores participaron de RUN X-PERIENCE en Alto Comahue Shopping

Alto Comahue Shopping llevó adelante la tercera edición de RUN X-PERIENCE , su carrera de trail, con una convocatoria de más de 600 participantes , reafirmando su posicionamiento dentro del calendario deportivo de Neuquén .

La jornada se desarrolló el domingo 29 de marzo, con largada y llegada en el shopping, que funcionó como punto de encuentro y centro de actividades para corredores, familias y público general.

Con circuitos de 15K y 7K competitivos, junto con modalidades participativas de 2K familiar y categoría Kids, la propuesta volvió a destacarse por su carácter inclusivo, convocando a perfiles diversos y promoviendo el deporte al aire libre.

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El recorrido combinó tramos urbanos con el entorno natural característico de Neuquén, incluyendo la barda, uno de los paisajes más representativos de la ciudad.

Crecimiento y comunidad

En el marco de su 11° aniversario, Alto Comahue reafirma a través de RUN X-PERIENCE su compromiso con la comunidad y la promoción de hábitos saludables.

La edición 2026 mostró un crecimiento sostenido respecto a años anteriores, tanto en nivel de participación como en convocatoria general.

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“RUN X-PERIENCE es una iniciativa que refleja nuestro vínculo con la comunidad. Nos enorgullece ver cómo el evento crece año a año y se convierte en un espacio de encuentro para tantas familias”, expresó Natalia Cozza, Center Manager de Alto Comahue.

Con tres ediciones realizadas, RUN X-PERIENCE continúa posicionándose como una plataforma que integra deporte, naturaleza,bienestar y comunidad en la ciudad de Neuquén.

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